【文憑試2020】考評局：考生若有不適勿勉強應考　虛報健康申報表可被扣分或取消資格

▲ 蘇國生提醒，考生要準確填，若有虛報，考生可能面臨被扣分，甚至被取消考試資格。（資料圖片）

教育局宣布，中學文憑試將於本月24日開考，所有筆試可於5月25日完成，放榜日期為7月22日。考評局秘書長蘇國生提醒，考生要準確填寫健康申報表，包括要交代有無上呼吸道徵狀、是否正接受強制檢疫等；若有虛報，考生可能面臨被扣分，甚至被取消考試資格。

【文憑試2020】楊潤雄：現階段未能公布復課日期 需看疫情發展情況

蘇國生今早（16日）在一個電台節目表示，今日將透過學校或郵寄方式，向應屆文憑試考生派發新准考證，提醒考生應考時須攜帶新舊2張准考證，以核實身份，並應提早到達試場，進行量體溫和填寫健康申報表等程序。他補充說，若考生未有攜帶配有個人照片的舊證，考生未必不可以入場應考，但監考員會記下身份。

他又呼籲，考生如果有身體不適，就不要勉強考試， 又指考生若因健康等問題未能應考，局方將會以其校內成績排名，結合同班同學的文憑試成績評估等級，成績評估會由以往最高的第4級，上調至第5級。

【文憑試2020】家校會稱如DSE取消 憂校本評核難保公平公正

蘇國生說，如果文憑試最終因應疫情未能開考，局方將以考生校內成績作評估，參考校內全級的不同測驗，不過由於每間學校做法有不同，局方會以每間學校以往的文憑試成績，來評估考生的表現。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳子謙