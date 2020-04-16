【新冠肺炎】萬寧與7間公立醫院合作推取藥服務　減低市民進出醫院感染風險【附登記+取藥流程+指定分店地址】

▲ 萬寧與7間公立醫院合作推取藥服務。

新冠肺炎疫情持續，為減少長期病患者進出醫院，讓病人更安心放心，萬寧由4月15日開始與7間公立醫院合作，為香港市民提供標準藥物取藥服務。究竟如何登記及使用服務？TOPick為大家綜合5大流程：

萬寧宣布由4月15日開始，為香港市民提供標準藥物取藥服務。醫管局轄下指定7間公立醫院，包括東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院的專科門診病人經核實資格後，可在指定的香港萬寧分店取藥，病人可減低因進出醫院的感染風險之餘，更可便捷獲取藥物。

究竟如何登記及使用服務？TOPick為大家綜合5大流程：

1.客人獲所屬醫院的專科門診確認可以「免覆診取藥」（大約在覆診日期前一至兩星期）。

2. 客人獲確認後，到指定萬寧並向專業註冊藥劑師提供醫院覆診紙。如手持覆配處方之客人，則可以直接將處方交給萬寧專業註冊藥劑師，無須向專科門診確認。

3. 經客人同意及授權，萬寧專業註冊藥劑師可於「醫健通」查核客人服藥和藥物過敏記錄。

4. 萬寧派專人到指定公立醫院，將藥物運送到指定萬寧分店。

5. 客人返回指定萬寧分店取回藥物，並獲專業註冊藥劑師教導正確用藥。

萬寧提醒大家，此服務只適用於領取標準藥物的專科門診病人。此服務不適用於需冷藏藥物或其他需特別處理之藥物。指定公立醫院的病人需到該聯網內指定的香港萬寧分店取藥。病人需登記「醫健通」服務，未登記的人士可帶智能身份證到萬寧藥劑部登記及啟動服務。16歲以下兒童則需要先在網上登記。萬寧會收取港幣$50作為取藥及藥劑服務之費用。服務受有關條款及細則約束，詳情請帶同醫院覆診紙／覆配處方，到設有藥劑師的萬寧分店查詢，或致萬寧藥劑師熱線 2299-3333。客人申請前請預先檢查是否有足夠藥物於等候期服用。

而萬寧為每間醫院的病人都安排指定分店取藥，詳情即睇【下一頁】

客人可以帶同醫院覆診紙或覆配處方到設有藥劑師的萬寧分店查詢或致萬寧藥劑師熱線 2299-3333。

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責任編輯：林卓昕