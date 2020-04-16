【白色強人】不懼疫情除口罩人工呼吸救暈倒男子　女仁醫：醫生都會這樣做

▲ 馬瑞除下口罩，人工呼吸救人。

新冠肺炎全球大流行，專家都呼籲保持社交距離。北京一名年輕女醫生，日前外出時目睹1名年輕男子暈倒在地，心臟驟停且已經失去呼吸。雖然疫情仍有風險，但該名女醫生當機立斷，立即摘下自己的口罩進行人工呼吸。

内地社交網站近日流傳一段1分多鐘的短片，一名男子下樓梯時突然暈倒，恰好兩名醫生路過，其中一位女醫生摘下口罩，對男子口對口人工呼吸搶救。因新冠肺炎疫情仍未平息，很多人都佩服女醫生人工呼吸救人的行為。

内地傳媒追訪後報道，該名女醫生原來是北京大學人民醫院血液科的馬瑞醫生，事發當日她在天津西站準備轉車回北京，

當時我們正去往天津火車站2樓候車室，在電梯口看到倒下的一位男性年輕人，我馬上跑過去，摸頸動脈，看呼吸，大聲呼叫他。他當時已經意識喪失，沒有呼吸和脈搏。

此時，另一名自稱是醫生的男子也抵達事發現場，兩人判斷該名男子是猝死，兩人輪流進行心肺復蘇，胸外按壓等急救措施。救人要緊，馬瑞更除下口罩，進行人工呼吸救人，急救人員其後感到，男子在經過兩次電擊轉復了竇性心律，後來被送往醫院做進一步檢查治療。

疫情期間還敢做人工呼吸？馬瑞則表示，當時情況非常危急，她有感該名男子太年輕了，她和那位男醫生一心只想搶救，

這位年輕瞳孔已經散大，沒有意識，脈搏也沒有了搏動，當時給患者清理氣道，在舌後墜不理想情況下，就做了口對口人工呼吸。

馬瑞更補充，自己的行為不算什麼，

是醫生都會這樣做的！

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責任編輯：王俊賢