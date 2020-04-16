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【新冠肺炎】萬寧與7間公立醫院合作推取藥服務　一文睇清取藥指定分店地址

健康 11:15 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

萬寧與7間公立醫院合作推取藥服務。（相片來源：經濟日報資料室）

新冠肺炎疫情持續，為減少長期病患者進出醫院，讓病人更安心放心，萬寧由4月15日開始與7間公立醫院合作，為香港市民提供標準藥物取藥服務。萬寧為每間醫院的病人都安排指定分店取藥，以下為每間公立醫院的病人取藥萬寧分店：

東區尤德夫人那打素醫院

  • 香港柴灣新翠商場4樓1-11號　電話：2595-1709
  • 香港太古城道18號太古城中心第一期420舖 電話：2907-1990
  • 香港英皇道250號 北角城中心地下02號舖 電話：2571-5939
  • 香港銅鑼灣謝菲道517號地下B舖 電話：2574-6092

瑪麗醫院

  • 香港中環遮打道10號太子大廈3樓321-322號舖 電話：2973-6960
  • 香港中環港景街1號國際金融中心商場第二層2004號 電話：2523-9135
  • 香港香港仔大道174-176 號地下 電話：2552-5977

基督教聯合醫院

  • 九龍九龍灣德褔廣場第一期F16A & F17-F17A號舖 電話：2798-6524
  • 九龍觀塘通明街7號地下 電話：3428-6150
  • 九龍藍田匯景道8號匯景花園匯景廣場4樓2B號舖 電話：2349-0003
  • 新界將軍澳重華路8號東港城2樓238B號舖 電話：2628-4736

瑪嘉烈醫院

  • 九龍美孚新邨百老匯街69-119號地下99B 電話：2743-4149
  • 新界葵芳新都會廣場 4 樓 417-419 號舖 
  • 電話：2973-6338
  • 新界荃灣荃錦中心110-125號 電話：2413-4238
  • 新界青衣青敬路33號青衣城二樓216-217號舖 電話：2497-3325
  • 香港大嶼山東涌東堤灣畔地下3-4號舖 電話：3147-4046

伊利沙伯醫院

  • 九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下28號舖 2296-4368
  • 九龍佐敦道23號新寶廣場地下1號舖 2783-9177
  • 九龍柯士甸道西一號圓方1樓1092號舖 2196-8232
  • 九龍彌敦道625及639號雅蘭中心地下G20-22號舖 2792-6422
  • 九龍九龍塘達之路80號又一城MTR-09號舖 3104-0230
  • 九龍紅磡湖光街1-7號地下17 G1A 號舖 2988-5773

威爾斯親王醫院

  • 新界上水石湖墟龍琛路39號上水廣場4樓419-423舖 2672-8649
  • 新界大埔太和路12號太和廣場2樓201號舖 2389-6479
  • 新界沙田沙田中心三樓31L號舖 2427-9344
  • 新界沙田第一城商場G30-32號 2568-1157
  • 新界馬鞍山新港城中心二樓2E-89A舖 2633-0406

屯門醫院

  • 新界屯門屯門鄉事會路83號V City MTR層28、29、30及31號舖
  • 新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2199B-2199F號舖
  • 新界元朗廣場1樓130及181-183號鋪
  • 新界元朗阜材街34-36號光華中心地下3及4號舖

責任編輯：林卓昕

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