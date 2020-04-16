【新冠肺炎】楊潤雄：未有具體復課日期　有條件考試不代表有條件復課

▲ 楊潤雄重申考試為低風險活動。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，今年的香港中學文憑試(DSE)一度延期，教育局昨宣布今年DSE筆試將於4月24日（星期五）開考，擬訂7月22日放榜。教育局局長楊潤雄指現時安排對大學入學影響應不大，惟如再延遲或會影響大學收生或開學；又強調有條件考試不代表有條件復課，現時未有具體復課日期。

【文憑試2020】教育局宣布DSE4月24日開考 目標放榜日期7月22日

教育局局長楊潤雄昨日公布，今年香港中學文憑試筆試將於4月24日（星期五）開考，中國語文科及英國語文科的口試取消，所有筆試可於5月25日完成，而放榜日期則訂在7月22日。

楊潤雄今日於電台節目中表示，一直有密切監察疫情的發展，不敢說疫情已受控，但認為現時本港有條件可以如期開考，但強調有條件考試不代表有條件復課，現時局方仍然在考慮整體疫情發展，指學界在過往幾個月都有實行停課不停學的安排，惟現時未有具體復課日期，會與業界繼續商討有關復課安排。

【文憑試2020】楊潤雄：現階段未能公布復課日期 需看疫情發展情況

他又稱，已針對文憑試安排兩個後備方案，如考試日期未如期開考將會推遲至5月22日開考，其放榜日期會押後至8月中；如5月下旬未能開考，將會進一步延遲至6月11日開考，放榜日期則會在8月底。

他指，現時安排對大學入學安排應該影響不大，但如延遲文憑試至6月開考，部分考試日子會稍作縮減，相信筆試最遲要到7月才完結，對大學收生或開學就會有影響，可能有部份大學需要延遲開學一個月。

楊潤雄重申，考試為低風險活動，因考生於考試期間不會傾談，加上考試時面向單面，如果每個座位之間有適當距離，互相感染的機率很細；強調考試設計上亦以考生安全為先，除了場地安排外，一直都有透過校長和老師了解學生情況，得知不少考生亦在準備考試，但如果最後要取消文憑試，將以學校成績作評估，校內評估的公平性雖不能與正式公開試比較，但仍是可接受的安排。

他補充，學界過往幾個月都努力實行停課不停學，原則上不需要改變暑假的安排，但學校會按照學生進度考慮補課。

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責任編輯：郭家穎