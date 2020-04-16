【新冠肺炎】環保署加大「一次性租金資助計劃」資助金額　回收企業每月最高租金資助增至3.75萬元

▲ 環保署宣布，提高「一次性租金資助計劃」的租金資助，回收企業每月最高租金資助增至約3.75萬元。（資料圖片）

環保署宣布，為協助回收業應對現時經濟環境及新冠肺炎疫情導致的營商困難，回收基金額外增加0.5億元撥備，提高早前對「一次性租金資助計劃」的租金資助，總撥備高達2.5億元，與業界同心抗疫、共渡時艱。

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環境保護署發言人表示，回收基金諮詢委員會昨日（15日）通過加大支援力度，將『一次性租金資助計劃』今年4月至9月期間的租金資助幅度，由50%提升至75%。每個回收企業每月的最高租金資助由25,000元增加至37,500元；全期的最高資助額由$300,000相應增至$375,000。

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回收基金2019年推出上述資助計劃，受惠對象為500間街角回收店和400個回收場。面對本地的經濟挑戰及疫情影響，回收基金今年2月宣布延長計劃的資助期，由6個月（即2019年10月至2020年3月） 增至12個月（即延長至2020年9月）。截至4月9日，資助計劃共批出103個申請，涉及資助金額共約2,000多萬元。

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責任編輯：陳子謙