【防疫茶療】留家避疫孩子情緒變差　中醫推介3款茶療助解「兒童肝鬱」

▲ 中醫推介茶療助解兒童肝鬱。

新冠肺炎疫情肆虐，全港學校復課無期，不少孩子在家避疫一段日子，有可能出現情緒問題，影響到不同程度的學習困難，例如注意力不集中、情緒不穩、衝動易怒和睡眠不安等。

註冊中醫馬琦傑指出，從中醫角度，小朋友長期留家避疫，有機會出現「兒童肝鬱」問題，而兒童肝鬱可分為以下3種，他推介相應食療助孩子紓緩問題，適合5歲或以上，沒有對有關藥物過敏或有感冒症狀的人士。

1. 肝腎陰虛

特徵：兩手心、足心發熱及自覺心胸煩熱，口乾唇紅，顴紅盜汗。

食療：杞子2錢、菊花2錢、梔子2錢、甘草1錢，約3碗水，煲20分鐘即可。

2. 心脾兩虛

特徵： 面色萎黃，神疲乏力，食慾不振，大便溏瀉。

食療：太子參2錢、炒白朮4錢、炙甘草1錢、茯神4錢、酸棗仁3錢，約3.5碗水，煲30分鐘即可。

3. 痰火內結

特徵：胸悶胃脹，喉間痰多，目赤口苦，小便黃，大便秘結。

食療：天竺黃2錢、石菖蒲2錢、黃芩2錢、甘草1錢，約3碗水，煲20分鐘即可。

按摩助放鬆

馬醫師提醒，以上食療只適合症狀較輕人士，如不能辨別證型或症狀較複雜，建議先到中醫師面診。除了食療外，按摩亦有助放鬆心情。家長可替孩子按摩太冲、足三里和三陰交，打圈按50次。

而爸媽亦可跟孩子閱讀繪本，馬醫師推介《幼兒情緒翻翻書》，讓孩子認識情緒。另外，家長可讓小朋友減少刺激，如有些小朋友擔心疫情，太多人病的新聞報導，儘量遠離令人過累的事情。

臨睡前1小時，不要使用電子產品。最好，大家訂立使用電子產品的規定-如每天只可用30分鐘。馬醫師指出，有外國研究顯示，幼兒看太多電子產品，有機會導致學習困難，這個和中醫的肝鬱症狀不謀而合。

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責任編輯：林愛娜