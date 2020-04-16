【抗病日記】日本新冠肺炎患者的抗病日記　發病後全身乏力爬去廁所失味覺嗅覺

▲ 日本新冠肺炎患者記錄自己的抗病經歷，稱自己發病第6日失去味覺嗅覺。

全球新冠肺炎疫情持續，不少人一有咳嗽、發燒症狀，也很擔心是染病的症狀。日本一名確診新冠肺炎患者在網上分享自己發病及住院的經歷，引起網民關注。該患者一度發燒，最高達40.2°C，全身痠痛乏力，甚至失去味覺嗅覺。近日英國一項研究也指，「失去味覺或嗅覺」或是感染病毒的症狀之一。

該名患者化名メープルさん（Maple）在twiiter分享經歷，希望讓更多人認識此病。他表示，發病首天，開始鼻塞、咳嗽，並感到關節疼痛、身體發冷，以為是感冒。探熱後發現自己發燒，體溫達37.8°C。翌日他到住所附近的醫院求診，並接受新冠病毒檢測，結果呈陰性，於是回家休息。

及後病情漸趨嚴重，發病第3日，他體溫高達40.2°C，感到全身痠痛乏力，甚至無力去廁所，要爬過去。第4日他再去醫院檢查，翌日收到醫院通知，稱他被驗出對新冠病毒呈陽性反應，需要入院。惟醫院床位不足，他需暫留家中等候，被叮囑勿離開住所。

發病第6日，他發現自己失去嗅覺、味覺，開始分不出食物的味道。第7日，有救護車接他去醫院，車上醫護人員全都穿上防護衣物。該患者3月28日確診，3月31日住院接受治療。至4月7日，他表示病情已穩定下來，未有惡化，但仍需要時間休養，將暫停更新近況直至出院。

英國研究：失嗅覺味覺或是染病症狀

據英國《獨立報》報道，英國耳鼻喉科協會主席庫瑪Nirmal Kumar與英國鼻科學會（British Rhinological Society）主席Claire Hopkins發布聯合聲明表示，根據中國、意大利和南韓的確診個案發現，新冠肺炎症狀可能包括喪失嗅覺或味覺。

聯合聲明指出，患者感染新冠病毒以後，可能沒有出現發燒、咳嗽等典型症狀，卻喪失嗅覺或味覺，成為「隱性病毒攜帶者」。聲明中提到，英國、美國、法國和意大利北部「無嗅覺症（Anosmia）的獨立個案」數量突然上升，「這些患者可能是至今仍隱藏的部分病毒帶原者，導致新冠病毒迅速傳播。」

英國耳鼻喉科協會主席Kumar解釋，在年輕患者中，他們不會有咳嗽、發燒等明顯症狀，也許只是喪失嗅覺與味覺，代表病毒已經潛伏在鼻腔裡。

本港早前已有4名從外國返港的新冠肺炎患者，出現失去嗅覺和味覺的徵狀。

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責任編輯：羅嘉欣