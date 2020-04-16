【本地登革熱】元朗崇山新村現今年首宗個案　食環署人員今早到場採取滅蚊行動

▲ 今早有食環署職員到崇山新村第4區，採取滅蚊行動。（黃傑偉攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（15日）公布今年首宗本地登革熱個案，登革熱個案涉及一名84歲男士，居於元朗崇山新村。他是退休人士，每日會到農田。他在4月3日到元朗門診覆診高血壓，期間發現發燒，及後到博愛醫院留口水樣本驗新型冠狀病毒，結果呈陰性，至4月7日因持續發燒到屯門醫院求醫，4月9日抽血發現對登革熱呈陽性反應。

她表示當局對個案表示關注，由於4月不是雨季，天氣未真正開始轉熱。她續指，兩年前有本地爆發，去年只有一宗本地個案，希望本地的蚊不是帶有病毒，相信是之前有外地輸入個案的傳播，又提醒市民要防止蚊蟲滋生，另除了要佩戴口罩，注意個人及環境衞生外，如到戶外亦要噴蚊怕水。

【新冠肺炎】今年首宗本地登革熱個案 涉84歲居元朗崇山新村老翁

因應登革熱個案，今早（16日）10時食環署職員到崇山新村第4區，採取滅蚊行動及向村民派發防蚊患單張。村民陳先生稱居於該村十多年鮮有滅蚊措施，也甚少有人清理雜草，質疑助長蚊患；而村民張先生亦指出，村内未察覺有噴滅蚊劑等行動，唯自己會點蚊香防蚊，認為多噴滅蚊劑會幫助防蚊患。

▲ 食環署職員向村民派發防蚊患單張。（黃傑偉攝）

元朗崇山新村爆今年首宗本地登革熱 衞防中心到患者住所一帶調查

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為，登革熱病毒早已「長存」本地白紋伊蚊體內，而早前曾下雨及潮濕，近日亦多人郊遊，料登革熱確診個案將會趨增：「現時郊遊如有做足防蚊措施，是將自己置於(感染)風險中。」他曾指登革熱病毒以往多於春、夏交界出現，惟現時長年都有，只要有蚊患及未及控制，就會出現個案。他補充，於新冠肺炎疫情下，如患者感染登革熱，亦不能排除雙重感染的可能性，惟未知雙重感染後的嚴重程度。

他稱，感染登革熱後患者會出現眼紅、身體出疹、關節痛或後眼窩痛症狀，惟亦會如新冠肺炎一樣，出現發燒、血小板及白血球下降症狀，需靠醫生臨床判斷，及作新冠肺炎病毒檢測，以找出是否屬新冠肺炎輕症患者。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO

記者：黃傑偉