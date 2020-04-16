【Netflix紀錄片】《養虎為患》揭動物園實為「荒淫後宮」　馴獸師以洗腦方式奪多名女學徒貞操

▲ 馴獸師Bhagavan Antle借動物園打造「後宮」，專挑處女任學徒強逼改名隆胸。

Netflix於上月推出人氣紀錄片《養虎為患》（Tiger King：Murder, Mayhem and Madness），成為全美國觀眾的討論話題，更於香港排行榜上高居不下。

《養虎為患》除紀錄已被判入獄的男主角Joe Exotic外，其自稱博士的「師父」Bhagavan Antle亦是傳奇人物，他利用動物激發少女們的愛心，借此建屬於他的「淫亂後宮」。

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▲ 《養虎為患》的男主角Joe Exotic因涉買兇殺人及虐待動物而被定罪，今年初被判監22年。（Netflix圖片）

《養虎為患》紀錄荒誕生活

Netflix紀錄片《養虎為患》講述於美國開設專門養育老虎的「大溫塢動物園Greater Wynnewood Zoo」主理人Joe Exotic的故事，攝製隊花費5年時間製作一連7集的節目，由Joe與動物保護人士Carole Baskin之間的多年鬥爭，至Joe與其同性戀人的私生活，以及後期Joe以獨立人士身份參選過總統和州長等。

紀錄片除了拍下Joe的荒誕生活，圍繞他身邊的每一個人都娛樂性十足。

《養虎為患》最新一集講中可稱為Joe的「師父」、瀕危和稀有物種研究所「T.I.G.E.R.S」（The Institute for Greatly Endangered and Rare Species）的創辦人Bhagavan Antle所擁有的動物園，亦極具故事性。

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▲ Bhagavan Antle以「洗腦」方式營運他的動物保育區。（Facebook圖片）

與演藝界混熟

Bhagavan Antle自稱博士（Doc），除擁有野生動物園以及「T.I.G.E.R.S」外，還是位馴獸師。

現年60歲的他在其網站透露，於1983年創立了野生動物保護組織「T.I.G.E.R.S」，其保育區自成立以來曾養育並訓練了超過500隻老虎，Antle表示於亞洲旅行期間獲得了醫學博士學位故自稱為「Doc」。

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▲ Doc多位伴侶亦在現身節目當中。（Netflix圖片）

在其個人簡介中又有提及，Antle過去曾參與過超過500部的電影、紀錄片，電視節目和各種廣告製作，包括電影《王牌威龍》（Ace Ventura）、《D老篤日記》（Dr. Dolittle）、《Mighty Joe Young》及《The Jungle Book》等。

他亦附有影片，指自己曾經在著名歌手Britney Spears於「MTV Video Music Awards」舞台表演歌曲《I'm A Slave 4 U》，於台上馴虎並將蟒蛇放Britney在頸上。

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▲ Bhagavan Antle的兒子亦有份出鏡。（Netflix圖片）

保護園聘大量女性

然而表面風光的Antle，在其動物園內則有不為人知的秘密以及潛規則。

《養虎為患》找來曾於保護園區內工作了8年的女學徒Barbara Fisher接受訪問，大爆園區內的「員工」大部份都是年輕的女性，Antle利用她們對動物的愛心而自願參加他的「學徒計劃」，全心全意奉上每天十多小時、數十年的時間在園區內照顧動物。

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▲ 前學徒Barbara Fisher憶述在動物員內八年的經歷。（Netflix圖片）

女學徒門起初被安排在環境惡劣的馬房中居住，Antle會為眾人換上新的名字，意圖對她們「洗腦」、更容易接受新身份及園區內的規則。

其實女學徒全都是Antle「後宮」的候選人，被挑選中的學徒後來會成為他的伴侶，Antle平均有6名伴侶在其身旁，升格成為伴侶後能夠住進大屋，節目中Antle更帶領攝製隊逐一介紹他一眾「妃子」的「宮殿」。

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▲ Antle身邊同時至少有六名伴侶。（Netflix圖片）

Barbara Fisher還爆料指園區內的學徒全都需要茹素，意圖營造一個烏托邦的環境。一眾初入園區的少女都是缺乏性經驗的人，直指Antle有「處女情意結」。

而Antle亦經常有意無意向女學徒洗腦，Barbara Fisher亦是其中一位「受害人」，被洗腦而接受了隆胸手術。

節目自上月20日上架後，至今仍長居於十大排行榜之中，攝製隊日前更加碼製作了「番外篇」，找來各位曾經出現在紀錄片中的人分享「成名」後的想法。

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