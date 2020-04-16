申訴專員主動調查升降機及自動梯監管機制

▲ 旺角朗豪坊2017年3月一部連接四樓至八樓的自動梯在運行途中突然高速溜後，導致18名乘客受傷。（資料圖片）

申訴專員趙慧賢今日（16日）宣布展開主動調查，審研機電工程署（機電署）對升降機及自動梯安全運作的監管機制是否適切有效。調查的審研範圍包括 《升降機及自動梯條例》對升降機及自動梯保養和檢查工作的規定、機電署對升降機／自動梯保養和檢驗工作的監察機制是否足夠、機電署對註冊承辦商及相關工程人員的監管是否有效，以及可予改善之處。

申訴專員公署初步調查顯示，截至2017年底，全港共有超過66,000部升降機及9,300部自動梯，當中約8成升降機及9成自動梯沒有配備現時所訂定的最新安全裝置水平，而機齡達30年或以上的升降機及自動梯則分別佔總數約3成及2成。

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趙慧賢表示，市民需經常使用升降機及自動梯，適當的定期檢驗／及妥善的維修保養對升降機及自動梯的安全運作極為重要，然而近年續有發生升降機／自動梯的嚴重意外，難免令人關注當局現行的監管措施是否妥善和足夠。因此，公署展開這項主動調查以探討有關情況，藉此提出可改善之處。她歡迎市民以書面提出意見，並於5月16日或之前送達申訴專員公署。

公署又指，香港的升降機及自動梯的設計、安裝、保養及檢驗等方面均受《升降機及自動梯條例》（第618章）規管。法例要求在本港使用的升降機及自動梯均須由註冊承辦商及工程人員進行定期保養和檢驗。機電署會抽樣巡查相關的保養和檢驗工作，以監察是否有違規情況，並對違法的註冊承建商和工程人員採取檢控及紀律行動。

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責任編輯：陳子謙