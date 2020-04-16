元旦遊行藏鎚仔獲撤控　20歲男生申訟費被拒官指可疑

▲ 獲撤控男生林子龍。（經濟日報記者攝）

民陣於元旦日發起遊行，期間有人破壞灣仔滙豐銀行的玻璃門，警方當日截停搜查及拘捕多人，20歲學生涉管有2支鎚及「豬嘴」等物品，被控1項管有適合作非法用途的工具罪。案件今（16日）於東區裁判法院再訊，控方撤銷控罪，但反對被告訟費申請，指他被捕時未有嘗試解釋攜帶涉案物品的原因。辯方回應指，被告有權保持緘默，警方亦不應未完成調查而急於起訴被告。裁判官基於被告當時高度可疑，最終拒絕訟費申請。

首案被告林子龍（20歲），報稱學生，被控1項有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用。

控方今撤銷控罪，指索取律政司法律意見後，基於被捕後被告保持緘默，現有證據不足以證明被告有意圖使用涉案物品作非法用途，未能達至定罪基礎。

辯方申請訟費時指，警方應作進一步調查後才起訴被告，而並非在扣查48小時後便立即押被告上庭。

控方則反對訟費申請，指被告當日在遊行路線上遊走，而被告持有2個鎚，被警員拘捕後亦未有嘗試作任何辯解，屬自招嫌疑，又指如果被告當場作出辯解，警方未必會即時落案起訴；辯方回應指，被告有權保持緘默。

裁判官考慮過雙方陳詞後，認為被告當時攜有2個鎚，又不作出任何辯解，於當時環境屬於高度可疑，遂拒絕被告的訟費申請。

林子龍離開法庭時接受記者訪問，指對於撤罪沒有特別感受。林表示被捕時感到徬徨，在拘留室亦見過受傷的被捕人士，對於有人當日被捕後須一直還柙，他直言感到傷心、又忍不住哽咽，但強調日後仍會參與遊行。

控罪指，被告於2020年1月1日，在灣仔軍器廠街天橋管有適合作非法用途的工具，即2個鎚仔、1個灰色口罩、1個粉紅色防毒面具和3對3M手套。

記者：王仁昌