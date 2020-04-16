【天后騷唱功】鄭秀文上載練唱《女神》影片　Sammi：感動人心的歌可遇不可求

▲ Sammi搭住欣宜的vocal唱《女神》。

受到新冠肺炎影響，天后鄭秀文（Sammi）選擇留家避炎。鄭秀文（Sammi）繼早前清唱盧巧音《垃圾》引起網民熱烈討論，留在家中的鄭秀文（Sammi）再次在個人社交媒體分享唱歌影片。

Sammi在instagram上載唱歌影片，並配文：「Mi 今日不清唱了，但找到一條舊video,可以分享一下，這條video, mi 不是清唱，不是合唱，而是搭住欣宜的vocal ( CD) 唱。」

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▲ Sammi在IG唱《女神》。（IG截圖）

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在文末，Sammi以tag寫「因為mi在練習這首歌」、「欣宜是FOLLOWmi演唱會的首埸嘉賓我記得她唱完呢首歌全埸超勁勁勁勁反應觀眾超愛欣宜和這首歌」、「一首能感動人心的歌真是可遇不可求」和「一首好的歌和好的詞就是歌手的最大的力量」作標籤。

很多網民看完Sammi的影片後留言稱讚偶像就是女神，並期待Sammi能清唱整首《女神》，令耳朵享受。也有很多人和Sammi一樣，很喜歡這首歌的歌詞，所以在Sammi演唱會首場聽到她們合唱，感到開心和感動。

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