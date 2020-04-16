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【文憑試2020】學友社指如文憑試取消　倡院校為自修生安排面試機會

社會 12:01 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有緩和，教育局昨宣布中學文憑試(DSE)將於下周五(24日)開考。有應屆自修生稱，如DSE最終取消，不會再自修，會嘗試其他方法升上大學；學友社認為，如取消DSE只退還考試費予自修生不理想，建議院校安排去年成績不太差的自修生獲面試機會。

【文憑試2020】教育局宣布DSE4月24日開考　目標放榜日期7月22日

【文憑試2020】考評局：考生若有不適勿勉強應考　虛報健康申報表可被扣分或取消資格

有應屆文憑試考生致電港台《千禧年代》時認為，知道確實DSE開考時間便可專心温書，惟如因疫情最終取消考試，改以校內成績評估，形容做法有些不公平但亦無可奈何。另有應屆自修生形容今年特殊情況影響温習，認為當初應如期開考，惟如最終需取消考試，自修生只獲退款，就不會再自修，會嘗試其他方法升讀大學。

【文憑試2020】家校會稱如DSE取消　憂校本評核難保公平公正

學友社學生輔導顧問吳寶城直言，自修生已多花一年時間重考，如最終取消考試，只為他們退還考試費的做法並不理想；建議院校安排去年成績不太差的自修生獲面試機會，院校亦可自行安排考核，了解學生成績有否轉變。

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責任編輯：陳正怡

教育局 疫情 DSE 新冠肺炎疫情

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