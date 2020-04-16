【唐伯虎點秋香】陳百祥拒再與周星馳合作　李力持爆鞏俐有一個奇怪習慣

▲ 原來陳百祥並非《唐伯虎點秋香》中的祝枝山首選。

周星馳電影名作《唐伯虎點秋香》至今仍是不少觀眾心目中的經典，導演兼編劇李力持近日公開電影劇本的手稿，引起網民熱議。有指戲中的祝枝山本來屬意由梁家輝出演，惟梁家輝拒演後才由陳百祥執二攤頂上。

李力持於社交平台貼出《唐伯虎點秋香》的舊劇照及劇本手稿，大爆當年拍攝電影的秘密。

【星爺秘密】田啟文爆星爺愛做善事卻不張揚 田雞：他常被欺騙才不信任人

▲ 李力持公開《唐伯虎點秋香》的舊劇照。（李力持微博圖片）（李力持微博圖片）

▲ 李力持公開《唐伯虎點秋香》的分場分鏡表。（李力持微博圖片）

他寫道：

感謝支持力持導演拍短片！特別公開珍藏27年「唐伯虎點秋香」劇本手稿分鏡，再拿在手上，前塵往事衝上心頭，自己都激動不已。感謝當時優秀台前幕後做就經典，感恩多謝！ 力持導演每日一笑，講「唐伯虎點秋香」，仲唱燒雞翼有無貢（咁）離譜呀！痴線㗎！驚嚇！快睇好快删！未出街不要轉發！

【國產凌凌漆】羅家英演達聞西成功全靠一秘訣 爆《西遊記》唐僧星爺原另有人選

▲ 李力持公開《唐伯虎點秋香》的劇本。（李力持微博圖片）

▲ 李力持公開《唐伯虎點秋香》的劇本。（李力持微博圖片）

▲ 李力持公開《唐伯虎點秋香》的劇本。（李力持微博圖片）

【星爺秘密】田啟文踢爆周星馳晚晚要人陪瞓 田雞：他要隔籬有人在才安心

李力持代朱鐵和唱《燒雞翼》

戲中的《燒雞翼》一曲早已烙印在觀眾心中，由周星馳、「朱茜」朱咪咪及「寧王使」朱鐵和一起合唱。

李力持透露由於朱鐵和於配音時未有一起合唱，因而其部分獻唱是由他代為錄音。

▲ （《唐伯虎點秋香》截圖）

《唐伯虎點秋香》中的四大才子唐伯虎、祝枝山、文徵明及周文賓分別由周星馳、陳百祥、吳鎮宇及陳輝虹飾演。不過多年來一直盛傳祝枝山一角本來屬意由梁家輝飾演，然而梁家輝得悉會塗黑全身後便拒絕演出，並找來陳百祥代演。

有傳周星馳當年曾跟陳百祥指顏料容易洗脫才讓對方答應參演，最終陳百祥花了4小時洗掉顏料，也因此拒絕再與周星馳合作。

▲ 李力持公開《唐伯虎點秋香》的劇本。（李力持微博圖片）

▲ 李力持公開《唐伯虎點秋香》的劇本。（李力持微博圖片）

▲ 李力持公開《唐伯虎點秋香》的劇本。（李力持微博圖片）

▲ （李力持微博圖片）

影后鞏俐零架子

身兼導演及編劇的李力持大爆戲中女主角「秋香」鞏俐的秘密，縱然鞏俐當年已為當紅演員，但毫無架子的她沒有帶同任同助手隨行，僅靠一個名為媚媚的娛樂記者助她打點一切。

李力持又大讚鞏俐敬業樂業，每天都準時到片場拍戲且表現專業。

他大爆鞏俐有個趣怪習慣，就是每天都會穿著同一條大紅花褲子到片場拍攝，他有次終於忍不住問鞏俐不換褲的原因，才發現原來鞏俐有數條同款褲子。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF