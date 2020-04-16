【防疫抗疫基金】政府產業署落實租金寬免措施　合資格商戶可獲寬免75%租金

▲ 75%租金寬免措施的適用範圍涵蓋更多行業，包括產業署出租的公共交通機構站長室。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥早前宣布，推出一系列涉及超過1,300億元的措施，其中向合資格商戶或機構提供的租金寬免，在2020年4月至9月的6個月期間，由50%提高至75%。政府產業署（產業署）發言人今日（16日）表示，正陸續致函轄下合資格租戶，通知並落實政府最新的租金寬免措施。

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此外，75%租金寬免措施的適用範圍也會擴大，涵蓋更多行業，例如產業署出租的公共交通機構站長室和廣告位。至於因應政府實施抗疫措施而須全面停業的租戶，在停業期間更可獲全額租金寬免。承租產業署物業的租戶如有相關疑問，可聯絡該署查詢。

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責任編輯：陳子謙