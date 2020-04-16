【移居台灣】港女嫁到台灣開文青早餐店　早上4點半起床辛苦也捱得值

▲ 香港女生Hebe嫁到台灣高雄，開文青早餐店，一切從新出發。

香港時局不穩，港人申請台灣移民人數大增，但台灣生活又是否如他們所願？香港女生Hebe 剛嫁到台灣，並與台灣丈夫開設早餐店，雖然辛苦，但她表示能與老公胼手胝足創業，一切也捱得值。

▲ 港女Hebe與台灣丈年Ryan，生活恩愛。( 被訪者提供相片 )

香港女生Hebe未嫁到台灣前，在私家醫院的會計部工作，當年已對這寶島情有獨鍾，「消費物價低，拿香港錢到那裏已好好駛。」 2017年，Hebe在IG的美食分享中認識現在的台灣老公Ryan，結果她台中香港兩邊飛，更於去年6月嫁到台灣。

▲ Hebe與丈夫Ryan兩人在台灣屏東的糧田巿集遊玩。( 被訪者提供相片 )

「之前本想住台中，但奶奶其實在高雄，既然我們都想創業，所以決定搬到奶奶處，可以省一點。」Hebe在台北、台中及高雄3地住過，比較起來是台北最繁榮、台中次之，高雄較鄉郊一點，人也較熱情，物價亦相對便宜，但缺點是發展步伐較慢，年青人都往台中台北跑找機遇。

文青早餐突圍而出

Hebe表示，她現在拿的是台灣居留證，因她用依親移居方法定居，第一次簽發可留一年半，第二次續再留一年半，3年後就可拿台灣身份證。

Hebe的老公的夢想是開早餐店，在多番考察後，他們在去年7月開了「厚，TEL 手作早餐」，與台北街坊樸實的早餐店相比，店走文青簡約風，因據Ryan開業前的多番考察，「高雄走清新文青味的早餐店不多，故應有市場」，他們開店時更也引來不少關注。

店名有點特別，是老公起的︰厚是指厚片（即吐司或多士），也是台灣有常吃的早餐種類，Tel則是Hotel的後半個字，用國語念正與『Hotel』相近，當食下字。

▲ 店的走廊也可擺放檯凳，增加了不少容客空間。( 被訪者提供相片 )

Hebe的門口更有黎明的金句「唔好空肚食早餐」，「不少台灣人都不明店名和這句的意思，好奇詢問，也算是一種招徠。」Hebe解釋說。

台式早餐 只做早市咁爽？

台灣人食早餐，主要以蛋餅、厚片、三文治、漢堡等為主，配一杯咖啡及紅茶，與港式的火腿通、沙嗲牛麵不同，故「早餐店」為台灣的獨有行業。

▲ 下邊的蜂蜜芥末檸檬豬吐司，一客65新台幣/16港元。( 被訪者提供相片 )

Hebe與台灣丈夫去年6月結婚後就在新興區同心路開了此店，前後連食材、爐具架生及裝修等約投資了50萬新台幣( 13萬港元) ，租金每月約兩萬多新台幣，面積約250呎，可幸客人檯凳可放在走廊上營業。因為金額不多，鋪地板髹油都是夫妻親力親為做。「租後營業過後，發覺空間其實太細。

▲ 另一招牌紅豆泥綠茶婊厚片，一客56新台幣/14港元。( 被訪者提供相片 )

台灣早餐店太多，要突圍而出，除了走文青風，Hebe他們還研發及調製自家的醬料及「鹹蛋金莎」系列，Ryan表示鹹蛋黃在台灣多是佐粥或是當小食用，他們則創出金沙季豆鮑菇，金沙雪花豬等蛋餅系列，並成為招牌菜，

蛋餅並有Q皮和脆皮兩款可揀，一客約55台幣/14港元，因為要附近的學生也負擔得來。

路過台北的早餐店，以為他們只做早市很輕鬆，Hebe卻說實情頗為辛苦。

做得飲食業預了，凌晨4點半起床，夫婦駕15分鐘電單車到店，準備一下7點開舖，忙完一輪後1時半收舖，接著洗碗拖地執回檯凳返舖，再看要補充甚麼食材，有時要５點才收工。蛋餅的Q皮也是自製，回家又要煮紅茶，冷卻後放入雪櫃，總之一輪工序。

Ryan說，店開業後幾日生意不俗，之後人客趨向穩定並步入正軌，也已儲落一些街坊熟客。Hebe也表示，

在台灣賺到的錢遠不及香港的，但香港人到台灣找工難，工資又低，之前朋友介紹去誠品書店工作，也只有23k 台幣( 約5,900港元) ，那不如和老公做生意還值得。

撰文︰馮柏偉