【英國疫情】懷孕護士確診緊急剖腹產女後離世　任職醫院︰女嬰生存是黑暗中一線曙光

▲ 英國一名懷孕護士不幸確診，隨即緊急剖腹產女，可惜她誕下女兒不久後離世。

新冠肺炎疫情肆虐全球，英國確診病例逾9.8萬宗，並有超過1.2萬人死亡。英國一名懷孕護士不幸確診，隨即緊急剖腹產女，可惜她誕下女兒不久後離世，母女從此天人永隔，她無法見證愛女成長。

緊急剖腹保女兒平安

據英國《每日郵報》報道，28歲的懷孕護士Mary Agyeiwaa Agyapong一直很健康，她於Luton and Dunstable Hospital任職已5年。她於4月5日接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陽性反應，並於4月7日入院接受治療。她的情況一度好轉，其後卻再次惡化。

為了保護Mary腹中胎兒，院方為她進行緊急剖腹，順利產下女兒，可是她不幸於4月12日去世。

▲ 28歲的懷孕護士Mary Agyeiwaa Agyapong不幸染疫亡。（影片截圖）

報道未有透露Mary的懷孕周數，據知她的女兒出生健康，為安全起見，女嬰最初於新生嬰兒深切治療部接受隔離及進一步觀察。Mary的丈夫及初生女兒均已接受新冠肺炎病毒檢試，不過基於私隱理由，院方不會公布他們的檢測結果。

未有照顧新冠肺炎患者

Mary曾工作的病房現為新冠肺炎患者的病房，但她早前已不再於該病房工作，未有照顧過新冠肺炎患者，她在醫院工作至3月12日左右。院方發言人David Carter在一份聲明中表示，傷心地確認Mary的死訊，他指︰

她的女兒能夠生存下來，成為這黑暗時刻中的一線曙光。

醫院同事亦讚揚Mary是一位了不起的護士，亦是受人愛戴的好榜樣，對她的離世感到難過不捨。

Mary的親友為她的丈夫及女兒眾籌，以支付Mary的喪葬費用及女兒的生活費，現已籌得逾5.4萬英鎊（約52.2萬港元）。家人表示Mary永遠在他們心中︰

我們將永遠珍惜與你的回憶，直到我們再次相遇。我們永遠懷念你！

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責任編輯︰駱秀玲