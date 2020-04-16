【DSE2020】與家人困獸鬥無空間溫書　DSE疫境考生感徬徨︰屋企人煩過裝修

▲ 應屆考生面對不明朗疫境下，情緒均十分低落，有不少考生因家庭問題，難以在家專心溫習。

今屆中學文憑試（DSE）受新冠肺炎疫情影響，筆試開考日期一再延遲，至今大機會於4月24日開考，目標放榜日期為7月22日。應屆考生面對不明朗疫境下，情緒均十分低落，有不少考生因家庭問題，難以在家專心溫習，但圖書館、自修室關閉下，被迫與家人困獸鬥，感到心煩意亂。

有應屆DSE考生在facebook專頁《名校Secrets》投稿表達心情，請外界不要誤會延期開考會令他們有更多時間溫習的美好想法，自從去年的反修例運動，至現在不明朗的新冠肺炎疫情，已令他們失去了很多上課時間，以及面對面請教老師指導的機會。

在疫情下圖書館、自修室關閉，現時更有「限聚令」，想與同學出去咖啡店或「M記」溫，都好驚感染。近日已出現學生在M記溫書做功課，與搭枱食客發生衝突事件。【限聚令】中學生去麥當勞溫書不滿被搭枱 粗口男無戴口罩反罵︰無位坐仲做功課

考生︰家人嘈過隔離屋裝修

在人人自我家居隔離後，在蝸居下考生要有寧靜的溫習環境都好難，考生形容家人嘈過隔離屋裝修。

屋企人唔合作，仲會係成日做啲嘢主動去煩到你，所以情況仲差過隔離屋裝修。

考生又回應外界常呼籲「命仔要緊，考試可以下年考」之說，要考生在生命危險和專心溫習之間做取捨，「係一件幾咁慘嘅事」，絕不能輕輕以「人人都會遇到困難」、「人生就是要克服困難」、「以前公開試考生都遇到困難」之類說話作粉飾太平。

【DSE2020】DSE延期開考 凌羽一博士給考生分享7個應變小貼士

考生希望延至7月開考

有另一考生也投稿表示，已經好想放棄DSE，「我唔知點面對」，認為7月開考比較合適，擔心在人多密集的考場會染疫。

點解要推我地去死，又係咁拖，最後一刻都決定唔到。

【DSE2020】文憑試筆試延至4月開考 免費DSE練習及模擬試卷助考生最後衝刺

網民籲學校開放禮堂做溫習場

不少網民留言安慰考生，指事情是全體考生一同面對，DSE評級是「拉Curve」，相信今年各間大學的收生分數會降低，除了神科之外。有網民亦希望學校可以開放禮堂或其他空間，讓有需要學生溫習。

有人指出，很多父母仍要外出工作，風險不比考生低，最重要戴口罩及注意個人衛生，好好保護自己，今次都是人生中一個難忘經歷。

你可以當呢次係人生其中一個經歷，去成長，去體驗人生嘅無常。你宜家盡力溫書，到最後正式決定考試日子時，再決定retake定繼續考，咁做起碼你對得起自己。

更多DSE考生心聲，即睇︰

【DSE2020】文憑試4月24日開考成未知數 考生壓力爆煲︰令我對考試無信心

【2020DSE】青年團體安排YouTuber為考生打氣 分享考試前養生及睡得好貼士【內附詳情】

TOPick編輯部因應疫情已推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰林綺玲