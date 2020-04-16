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【開心速遞】孝順女「細龍太」為爸爸慶生　陳偉琪：這輩子我最愛的男人

娛樂 12:31 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

陳偉琪大讚爸爸好靚仔。（Instagram圖片）

憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中細龍太一角成功彈起的陳偉琪（Vicky），不時在社交平台分享靚相，大哂嬌人身材。昨日，陳偉琪就貼出數張穿上低胸短裙的照片，與「這輩子最愛的男人」慶祝生日。

而陳偉琪最愛的男人，原來就是她的爸爸！

陳偉琪與爸爸慶生。（Instagram圖片）

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適逢爸爸生日，她就在Instagram向爸爸示愛，並寫道：

這輩子我最愛的男人，生日快樂。越大個女越明白爸爸的沈默，爸爸的愛不是開口埋口說愛妳，是用行動證明，願意一輩子養你，照顧你，用自己能力給你最好的承諾。試問有多少人做得到？ I love you papa 

陳偉琪感激爸爸多年來給予自己的愛，亦以英文大讚爸爸靚仔，更指他是她在世界上永遠最愛的男人。

陳偉琪一家感情要好。（Instagram圖片）

她又貼出小時候與爸爸的合照，可見陳偉琪自小已與爸爸感情要好。

細龍太不吝嗇地貼出靚相，穿上低胸波點連身短裙的她大騷身材，長腿亦非常吸睛搶鏡。

此外，她又分享一家人的溫馨合照，與爸爸一同吃生日大餐，非常幸福。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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