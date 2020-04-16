【野蠻奶奶】奶奶心痛兒子幫忙洗衫晾衫　怒罵新抱︰男人做家務會搞壞身體

▲ 台灣一名人妻表示，指奶奶看見兒子做家務，大聲怒罵她︰「男人做家務會搞壞身體。」

家庭，需要一家人維繫；家務，也需要家人分擔，但婆媳關係經常引爆上述兩大問題。台灣近日有一位人妻發帖，指奶奶看見兒子幫忙洗衫晾衫時，立刻怒罵新抱，更表示做家務會令男人的身體變差，令人妻萬分不解。

台灣一位人妻在Facebook群組「爆料公社」發帖，指奶奶發現老公幫忙洗衣服晾衣服後，接著不停抱怨新抱。奶奶對新抱說︰

你要體恤你老公上班辛苦，能做的就要拿起來做，像是洗衣服、晾衣服呀，這事情老公幫你是體恤你，但是上班這麼辛苦，下班還要幫忙洗衣服、晾衣服，這樣身體會搞壞；老公身體搞壞了，辛苦的是你喔，不要說我沒有提醒你。

怒罵新抱不做家務

沒想到，話剛說完不到3分鐘，奶奶突然大聲怒罵她，「趕快把衣服拿去洗。」這句話令作為新抱的她十分不滿，心中不斷抱怨，

原來男人洗衣服晾衣服會身體不好，這是甚麼神邏輯？

網民：家事不是一個人的事

帖文引起網民熱議，紛紛批評奶奶野蠻，「就是有這種思維的老人家，才養出一堆豬隊友還很自豪」、「甚麼年代了？幫忙做家事不是應該的嗎」及「家事不是一個人的事，家事不是女人的事」。其中，有一位媽媽留言分享，自小訓練孩子做家務，

幫老婆做家事，這是一種愛的行為表現，幫忙分擔家事可以增進彼此的感情，幸福之道！

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責任編輯：王明芳