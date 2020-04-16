涉30年前非禮視障女童　康橋前院長張健華堅稱冤枉申上訴被拒

▲ 上訴人張健華。（經濟日報資料圖片）

「康橋之家」前院長張健華於30多年前在視障學校內，涉多番非禮1名當時年僅7至11歲的女童，張於去年經審訊後被裁定5項非禮罪成，被判囚33個月，張今（16日）於高等法院就定罪申請上訴許可。沒有代表律師的張質疑事主認錯人及證供矛盾，張於犯人欄內表示「真係冤枉，我無做過」。上訴庭法官指張說法偏頗及缺乏理據，拒絕其申請。

上訴人張健華（58歲）今沒有律師代表，上訴庭法官彭偉昌概括其上訴理據包括事主認人爭議及原審法官過於主觀。張於犯人欄內表示與事主均是視障人士，質疑她認錯人，「點認得我?」。法官反駁「視障人士無朋友嘅咩，認唔到人嘅咩」，張質疑原告審法官相信事主，法官指張當時是明星學生，「係人都識你」，張即反駁「佢識我，我唔識佢」。

法官指出現階段並非重審，張須指出原審法官出錯地方，從而推翻定罪。張即指服刑時沒有儀器協助他閱讀文件，法官指每個囚犯均會遇到困難，並強調上訴視乎其有否上訴理據。法官續指法援署拒絕其申請，基於他超越資產上限及理據欠奉，法官直指「你有錢唔請律師，無辦法㗎喎」。

法官指，原審法官已詳細分析案件，包括事發於30年前，事主忘記部分枝節。張隨即指社工證供曾提及沒有看見非禮行為，張指「真係冤枉，我無做過，泳池好多人，點止得兩個人」，質疑只依賴證人口供。法官指證人並非閉路電視，並舉例說若庭上有人表示被「搣」，問及法官有否看見，法官表示沒有看見又如何。

法官聽罷張陳詞後隨即判決，法官指張質疑事主對其辨認準確程度，法官指認錯人機會微乎其微，原審法官亦裁定假冒犯案並不可能。張又指事主證供自相矛盾，卻沒有清楚指出細節，遂拒絕其申請，並提醒張可再向上訴庭3名法官提出申請，惟若張再被拒申請，有機會被扣除部份已服刑期。

5項非禮罪指張於1982至1986年間，分別在學校的圖書館、梯間和休憩室內，以及於烏溪沙青年新村的泳池及淋浴間，非禮當時7至11歲女事主X。區域法院暫委法官早前判刑時，曾斥張對事主作出長期而有系統的侵犯，自恃在學校的地位，濫用事主對學長的尊敬，肆無忌憚地再三非禮事主，行為令人髮指及不齒。



記者：林育慧