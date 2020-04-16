【留家抗疫】黃佩霞網上開live免費教瑜伽 率王馨平Rosemary示範居家健體運動
休閒 15:39 2020/04/16
近日因為疫情關係，健身中心都要暫時關門，黃佩霞（Almen）開設的瑜伽學校Pure當然也受影響。於是Almen決定加入「停課不停學」行列，改為網上開班，呼籲大家留在家中都要繼續做運動保持身體健康。
在肺炎疫情下，為避免見面而增加感染機會，近日不少活動都改為網上進行，就連運動也不例外，導師們都紛紛開live在網上教大家做運動。名模兼瑜伽導師黃佩霞可說是本港瑜伽界的icon，因為她開設的瑜伽學校也被迫暫停營業，所以Almen亦改為網上指導。
想跟名師學瑜伽？只要到Pure Fitness及Pure Yoga的臉書專頁，每天有10場網上live直播教學，而網頁上會發布每日的直播時間表，大家可以密切留意。如果錯過了直播，大家亦可以隨時上YouTube的Pure Yoga及Pure Fitness官方頻道重溫。
除了Almen，其實還有其他星級導師開live，包括王馨平及Rosemary，而課堂更有不同種類，如舞蹈健身及產前瑜伽，以至拳擊、搏擊及核心訓練，更有營養學及健康煮意等，讓大家繼續強身健體，吃得健康。
撰文︰陳日言
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