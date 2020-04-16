【新冠肺炎】違限聚令酒吧負責人認罪囚7天　首宗違例判囚案件

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，政府早前實施限聚令，並禁止酒吧營業14天。23歲酒吧負責人涉於上周三（8日）照常營運位於尖沙咀的酒吧，被控違反食物及衞生局局長指示，案件今（16日）於九龍城裁判法院提堂。被告承認控罪，裁判官指，被告屬於有計劃地犯案，行為罔顧客人及員工安全，最終判處被告監禁7天，為首宗違例被判囚案件。

被告羅偉成（23歲），報稱廚師，被控1項餐飲業務負責人沒有遵從食物及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第6(1)條發出的指示。

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控罪指，被告於2020年4月8日，在尖沙咀海防道38至40號13樓「泰斗」，作為餐廳負責人，沒有合理辯解而不遵從食物及衞生局局長所發出的指示。

被告今承認控罪，求情時表示當日為了替朋友慶祝生日而營業。裁判官指，被告屬於有計劃地犯案，案發時故意鎖上前門，然後開放後門供客人進入，行為罔顧客人及員工安全，最終判處被告監禁7天。

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記者：王仁昌