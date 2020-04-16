浸大研中藥複方治哮喘　近9成患者用藥後症狀明顯改善

▲ 浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授彭波表示，大部分哮喘患者都是屬於冷哮證。（香港浸會大學中醫藥學院提供）

哮喘是常見的都市疾病，咳嗽、氣喘、打噴嚏都是常見症狀。香港浸會大學中醫藥學院一項臨床研究顯示，病人在連續6周服用中藥複方「通陽順氣」方治療哮喘中的冷哮後，近9成病人的哮喘症狀明顯有改善，當中逾半病人的症狀完全消失。

【兒童哮喘】中大研究鄉郊粉塵助抗炎預防哮喘 醫生：家長過度清潔反降免疫力

據統計處2014年的調查顯示，香港約有6.8萬人確診哮喘。浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授彭波表示，哮喘的中醫名為哮病，可分為冷哮證和熱哮證。冷哮證患者通常畏寒、多在夜間陣發性哮喘，會有打噴嚏、流清鼻涕等症狀，大多數由過敏性體質或過敏鼻炎引起的；而熱哮證患者多見發熱、口乾、痰呈黄色，流黄濃鼻涕、哮喘日夜均會發病，屬於呼吸道感染。

彭波指出，由於大部分哮喘患者都是屬於冷哮證，因此浸大中醫藥學院在2015至2019年期間，記錄60名年齡介乎16至70歲的冷哮證患者，哮喘年期由少於10年至30年不等的中度哮喘及輕度哮喘哮證病人，他們需連續服用中藥複方「通陽順氣」方連續6星期以治療冷哮證。

▲ 藥方成分包括熟地黃、鹿⻆膠、肉桂、炮薑等。（香港浸會大學中醫藥學院提供）

病人服用以古方「陽和湯」和「三拗湯」為基礎的「通陽順氣」方，成份包括熟地黃、鹿⻆膠、肉桂、炮薑、麻黃等中藥材。結果顯示，有88%患者（53人）在服藥後哮喘病症明顯改善，當中有逾一半人哮喘症狀消失，3成半病人哮喘症狀減輕或明顯減輕；服藥後哮喘症狀消失的病人之中，喘息症狀平均在治療後4天內消失，咳嗽症狀平均在治療後6天內消失。

「通陽順氣」治療方組成：



熟地黃 15克 鹿角膠6克（烊化） 肉桂 6克 炮薑 10克 麻黃 9克 白芥子 10克 苦杏仁 10克 甘草 6克

彭波表示，患者需連續用藥6周，1日1劑，水煎服早晚各 1次；但由於每個病人的年齡、體質、病情都不一樣，而該藥方不是通用藥方，提醒市民不可以按照藥方執藥服用，需要有專業的中醫師針對不同的情況而調整所需的藥材。此外，他亦建議哮喘病人要飲食清淡，避免進食海鮮、辛辣、煎炸等食物，而且要保持室內空氣流通，溫度和濕度適宜，注意預防感冒。

16%輕微哮喘患者 病發時出現近乎致命徵狀

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：郭詩詩