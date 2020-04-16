【DIRTY TEAM】疫戰中的威爾斯親王醫院Dirty Team　向守護港人的醫護人員致敬

▲ 威爾斯親王醫院Dirty Team，成員還包括駐院醫生、實習醫生、護士和各專職人員。

新冠肺炎疫情持續肆虐，公立醫院早前成立了「抗疫團隊」（Dirty Team），帶領團隊的威爾斯親王醫院內科及藥物治療科部門主管周啟明表示，最初組成Dirty Team時，幾經思量，決定由自己充當隊中前鋒，分擔前線工作，比他年資淺的醫生反成為教練。他又指，2003年沙士疫情教他明白，領軍者最重要是懂得謙卑，又感謝後輩的提醒，讓他明白同伴間互相支持的重要。

中大醫學院今（16日）在其facebook專頁中，以「「疫」戰中的他和她」發文，總結「抗疫團隊」醫護的親身經歷和感受。周醫生表示，最初組成Dirty Team時，考慮的不止是同事的年資和專長，

家中兒子在4月生日的同事，會勸他不用急於落場應戰，應先好好和孩子慶生；有剛為人父的醫生主動舉手加入，又會提醒他應留在家中幫助太太照顧寶寶，勸他繼續在Clean Team服務。

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幾經思量，周醫生決定由自己充當隊中前鋒，分擔前線工作，比他年資淺的醫生反成為教練。領軍的周醫生要編配隊員住宿和當值時間之餘，也負責巡房和收症，再向他的「教練」匯報，

雖然佢哋嘅年資唔夠我深，但識嘅可能多過我…… 我都要學好多，尤其是傳染病、抗生素點用法，呢啲不嬲都唔係我做開嘅野。

2003年沙士疫情站在前線的周醫生說，當年經驗教他明白如何擔當團隊中的「大佬」，其中，領軍者最重要是懂得謙卑。Dirty Team設有一個Buddy System，不同職級的隊員可以互相提點。

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他憶述有一次只戴了一個口罩便準備進入病房，一位年輕護士走到他身邊，著他要把眼罩也戴好，又感謝後輩的提醒，讓他明白同伴間互相支持的重要，

佢仲提我，做唔齊萬一個病人確診，仲畀唔畀我返工好呢？

擔當Dirty Team工作期間，有部分成員選擇搬到醫院宿舍或在酒店暫住。周醫生想到隊友們「有家歸不得」的困境，又會把前鋒的球衣換回領隊的制服，希望為同事做多一點，也會考慮隊員間如何合作得開心又安心，

如果彼此之間唔熟絡但一齊做會冇咁凝聚，（同事）已經冇咗屋企人Social Support，你一齊返工都希望可以係熟啲嘅，可以呻吓、講吓心事。

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剛考獲內科及藥物治療科專科醫生資格的張嘉雯則期望，大眾焦點不應集中在Dirty Team，相反在急症室把關、在深切治療部為病人插喉、甚至乎是在門診和普通病房工作的醫護，以至在實驗室忙於進行快速測試的微生物科同事，同樣重要，

場仗唔係得我哋打，每一個人都好努力。

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帖文又指，無論前鋒，抑或教練，只要各個崗位所作的每個決定都出於為求成就他人，團隊自然可以在場上勇往直前，

疫情雖然未知何時終結，但做好自己本份、彼此守望相助，難關一定會過去。謹此再向每位正守護著香港的醫護及工作人員致敬。

專門接收和治理懷疑或確診感染新冠肺炎個案的威爾斯親王醫院Dirty Team，現時由傳染病科、腦科、血液科和腎科等專科醫生組成，成員還包括駐院醫生、實習醫生、護士和各專職人員。

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責任編輯：陳子謙