劉兆佳：本港如短期內未能完善原有法律機制　中央一定會出手

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中聯辦主任駱惠寧日前提到香港於維護國家安全的制度是突出短板，應盡快在法律制度和執行機制層面下功夫。港大法律學院教授陳文敏認為現行已有法例保障國家安全；不過全國港澳研究會副會長劉兆佳則稱沿自殖民地的陳舊法律或未足夠全面涵蓋保障國家安全範圍，如香港短期內未能完善原有法律機制，中央定會出手。

港大法律學院教授陳文敏今早接受電台訪問時，提及基本法23條在於保障國家安全，認為現行已有法例保障國家安全；又以香港民族黨的事件為例，已可透過社團條例處理，又指在官方機密條例下有間諜罪和竊取國家機密罪，還有公安條例等法例。

他認為，社會可以討論國家安全立法的問題，但應具體討論有哪些行為危害國家安全，現行法律未能涵蓋。至於早前報道指有本港資深法官認為香港司法獨立，正受北京領導層攻擊，陳文敏形容有關憂慮於法律界已普遍存在，但仍相信香港司法制度和法官堅持，能頂住任何壓力。

陳文敏相信，本港不會像內地有重要案件時，相關部門直接致電法官的情況，即使有這種事件，法院亦會嚴肅對待，將有關行為視作藐視法庭的刑事罪行處理；不過擔憂當日後法官判斷與兩個國家機構的批評相同，外界便會懷疑法官判決受政治因素影響，當無人相信香港司法獨立時，制度崩潰，便無人再相信一國兩制。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，駱惠寧提到維護國家安全的法律制度「該修改的修改，該激活的激活」，是指香港仍然有沿襲自殖民地的法律可以運用，可以將這些法律強化，應對更多國家安全威脅。

劉兆佳指，中央對香港作為國家安全威脅的迫切感近年不斷增加，駱惠寧的講話反映中央對香港政府和社會，在利用現有法律工具應對國家安全的力度和意志都不足，並提出要求。

他提到，有些法律界人士認為沿自殖民地的陳舊法律可直接或經修改後應用，但或未足夠全面涵蓋保障國家安全的範圍，罪行定義亦不清楚，應用上有困難，更重要是法院是否願意接受陳舊法律作為政府檢控依據。

劉兆佳稱，如香港短期內不能完善原有法律機制，中央一定會出手，修改基本法、人大釋法、將全國性法律引入香港，專門為香港制定全國性法律和向特區政府發出行政命令等，都是中央能力所及的手法。

責任編輯：陳正怡