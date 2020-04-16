【逆境求生】洪永城女友梁諾妍健身室停業　零收入難付租金感嘆只能捱2個月

▲ 洪永城女友梁諾妍在禁聚令下健身室停業，零收入下要另謀出路。

洪永誠女友梁諾妍（Inez）愛好運動眾所周知，2017年更開設了健身室Fitnez，大展拳腳，但一場新冠肺炎疫情，加上政府勒令健身中心暫停 14 日，就令 Inez 的健身室生意雪上加霜。

Inez說：「未要求停業前，我們每天都會有工人清潔消毒健身中心，每班完成後也會清潔共用設備。當停業後，也通知消毒公司上健身中心徹底消毒，但那時候上堂人數已少了一半或以上。」

▲ 新冠肺炎疫情開始，Fitnez已少了人上堂。（圖片來自Inez FB）

政府要求健身中心停業，對Fitnez的影響可以說是百分百，完全零生意額。「沒有收入，根本支付不了租金，現正聯絡業主，希望可以減一半或以上的租金。」

在Fitnez，梁諾妍不單教學員運動keep fit，熱愛跑步的她，還會帶學員落街跑步。「現在跑步班都要停止，因為限聚令不能聚眾多過4個人，所以沒有可能繼續。運動場亦關閉，也沒有可能開班。」

▲ 昔日梁諾妍會帶學員落街跑步，但現在因為限聚令及運動場亦關閉，跑步班也要停止。（圖片來自Inez FB）

那梁諾妍有甚麼辦法可以維繫會員呢？

這星期開始做一些直播課程，每人都是幾十元一堂，叫做好過冇生意。

Fitnez推出了一個10+1 Days Live Pass網上直播課堂套票，只需$500，就可以參加每天40分鐘的課堂，讓學員可以在家做足11天的運動。

因為健身室暫停，Inez是否怕流失會員呢？「幸好學生們都好支持，都有上直播課程，希望不會流失太多，能夠開返健身中心時會重整一下。」她希望健身室在4月24日可以重新開放，屆時會做多些推廣，鼓勵更多人一起健身做運動。始終做運動，對自己身體有益。

▲ 沒有堂上的日子，梁諾妍也接受了今天潮興的倒立穿衣挑戰，難度甚高。（圖片來自Inez FB）

那Fitnez有沒有結業的危機呢？Inez說：「希望能夠撐到兩個月，有政府的資助，最多只可以維持到兩個月。」

記者：何小雲