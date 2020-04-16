初創運用設計思維 創造更多社會價值

對於初創而言，從研發產品到推出市場，當中潛在很多資源耗損及成本，這都是高風險的決定。設計思維致力創造以用家為中心的解決方法，強調先尋求要解決的問題，後策劃並驗證解決方案。Dory Tech及Me2You行政總裁黃思遠(Stephen) 與產品設計和用戶體驗總監陳雅博(Albert)將設計思維中的需求性(Desirability)、 存活性(Viability)、可行性(Feasibility)及持續性(Sustainability) 活用於Me2You應用程式上，不僅重新利用閒置資源，早前還提供分發疫情用品予有需要人士的解決方法。

▲ Dory Tech希望透過運用科技和設計，為社會創造正面影響。

從設計思維初接觸到創業實戰

時間回到2010年，Stephen當時停薪留職一年，遠赴史丹福大學修讀碩士課程。由於當時大學開放Solution Design的專門課堂給所有學生修讀，他也因而學習到設計思維。2011年，他回港並擔任亞洲萬里通行政總裁一職，正式將設計思維應用於企業上，令亞洲萬里通成為一個讓客戶體驗儲積分的平台。雖然成功為用戶創造了不一樣的消費體驗，他卻於2019年9月 毅然放棄高薪厚職，成立Dory Tech，期望將設計思維應用在社會上。他表示：「Dory Tech是一家以設計及科技為中心的創科公司，並用商業營運及Startup的模式解決社會問題：重新利用閒置資源，鼓勵人將閒置物品給予有需要人士。」

▲ Albert 認為持續性 (Sustainability) 能成為公司跟投資人、跟團隊、跟合作伙伴所討論的主軸。

從同理心出發 尋痛點 定問題

要研發產品並推出市場，必須先了解用戶所需。Stephen與團隊進行了同理心相關的定性及定量研究，發現大眾對於給予閒置物品予有需要人士時，信任往往是他們的關注點。他續說：「很多人關心送出物品後，別人會否善用。一般人對朋友的信任比陌生人高，所以我們針對這些需要，開發了Me2You應用程式來解決信任問題。例如：物品可預設朋友優先看到，兩個星期後沒有朋友需要時，可以開放給大眾；陌生人之間也有評分作信任參考，同時增加信任度。」

另一個從同理心出發，了解用戶所需，從而運用設計思維創造解決問題的項目，就是早前Me2You與社聯合作的「HK2gether活動」。Me2You先透過全港各收集點，收集市民捐贈的抗疫物資，之後交予8間社聯旗下的會員慈善機構，再派發給長者、長期病患者及無家者，適時解決巿民關心的抗疫物資問題，創造一個能更好地分發物資的平台。「我們與社聯合作，解決公眾對分發抗疫物資的信任問題，增加擁有抗疫資源的人士的信心。結果，創造了一個抗疫物資分配平台，成功令Me2You其中一天的下載率僅次於Zoom會議。」

設計思維是以用家為中心去解決問題，常常強調要先界定要解決的問題，而非方法。意思就是說，了解潛在客戶的痛點是甚麼才能對症下藥，針對這些痛點去設計解決方法。我們不會視推出產品為終點，還會運用設計思維中的四個元素不停審視並調整，時刻緊貼用家的需要。

▲ Me2You與社聯合作，將抗疫物資捐贈予慈善機構，適時解決巿民關心的問題，亦讓公司其中一天的App下載率打進三甲。

四個元素 創造更多有意義的社會價值

設計思維從三個元素出發，需求性、存活性、可行性，然而隨著營商環境的急劇變化，連帶持續性更加重要。Albert表示：「我們很重視設計思維中這四個元素。需求性就是找出用家最需要的東西，因此我們會比其他公司進行更多、更詳細的前期調查，包括定性和定量研究，例如與潛在用家及專家的訪談，以及觀察、研究，由此歸納出用家的需要。簡言之，就是尋找要解決的問題，並配對解決方案。第二是存活性，我們用快速原型(Prototype)思維去假設、實驗，再驗證所構思的解決方法是否可行，產品是否切合市場需要，過程中不斷學習及改進，令產品更貼近用家需要。這個階段就是將產品（解決方案）與市場配對。及至可行性，這階段要技術團隊之間更緊密合作，大前提是產品不是追求多功能，而是解決用家的問題。」

除了以上三點，他認為持續性亦很重要。現今企業不能只著眼商業利益，反而是透過投資者、企業團隊及合作伙伴，由生產鏈到消費主義來一場全面的思想變革。企業以此為主軸，創造以人為本的解決方案，為社會創造意義，從而讓業務能夠可持續地發展。Stephen補充：「以此主軸，可以幫助企業免於迷失方向， 勿忘初衷。」的確，正如Me2You，就是將大家閒置的資源、人脈及頭腦，重新充份利用，給予社會有需要的人士，貢獻社會。

香港政府、香港設計中心一直向商界、教育界、中小企推廣設計思維的教育，而Stephen也於2016年成立了DTIA (Design Thinking In Action)，希望聯合香港及世界各地設計師思維專才互相交流，從而推廣設計思維，攜手把設計思維貢獻社會的作用延續下去。

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（資料由客戶提供）