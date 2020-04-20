【4大蕉類】地捫官網教分牛奶蕉與皇帝蕉　解構營養價值：大蕉澱粉質糖分較高【香蕉+大蕉+牛奶蕉+皇帝蕉】

▲ 地捫指出，大蕉澱粉質較高，香蕉含維他命B6有助減壓。

新冠肺炎疲情持續，蔬果含豐富營養素，多吃有助增強免疫力。蕉的品種頗多，部分外形相近，地捫近日在其facebook專頁向大家如何分辨4個蕉類品種，講解蘊含的營營養價值。

地捫於其facebook專頁「Del Monte Fresh HK地捫鮮果」表示，較常於市面買到的蕉類品種包括：香蕉、大蕉、牛奶蕉、皇帝蕉，最常見是香蕉。地捫教大家分辨這4個品種：

香蕉

外形較長、呈金黃色

含有多種維他命

維他命B6含量比其他品種高，有助減壓

大蕉

外形比香蕉大

澱粉質、糖分較高

高血糖人士少吃為妙

牛奶蕉

外形似大蕉

與香蕉、大蕉一樣含豐富膳食纖維，有助保護胃黏膜

皇帝蕉：

外形最細小，適合小朋友進食

香蕉成熟程度可7個階段 全熟香蕉可延緩衰老

早前地捫在facebook解構香蕉不同的成熟程度，有不同的營養價值，並指任何成熟階段的香蕉都可以食用。香蕉的成熟程度可分7個階段：

未熟青或半青半黃香蕉

含有「難消化性麥芽糊精」，一種類似膳食纖維的成分，有穩定血糖作用，而且不易被小腸吸收，但可被腸道細菌發酵，改善腸道健康。

四分之三至全黃香蕉

味道香濃而且口感軟滑，含豐富維他命B2、B6及C，能促進新陳代謝，具美白養顏效果。所含的鉀質及鎂質，能消除疲勞，減少運動時抽筋機會。

帶啡點的全熟香蕉

含大量多酚，能延緩衰老。此外，研究顯示啡點越多，免疫活性愈高。當中所含的磷脂質，有助抑制胃潰瘍，幫助消化。

有研究指進食香蕉有助抗癌，詳情請看：【梅花點蕉】東京大學研究梅花點香蕉可抗癌 一日食兩條熟蕉改善腸道健康

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責任編輯：羅嘉欣