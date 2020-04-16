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【是敢的】姜皓文開竅靠林超賢古天樂　黑仔感激太太20年不離不棄

娛樂 13:40 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

姜皓文為香港開電視節目《是敢的》任嘉賓。

藝人姜皓文（黑仔）近日為香港開電視節目《是敢的》任嘉賓，談及長達32年的演藝圈奮鬥歷程，還剖白感激太太對他的不離不棄，才成就「姜愈熬愈辣」的故事。 

入行32年、出身自亞視電視先生的姜皓文，憶述入行經過時指當時不是為了演戲，而是為了耍帥：「80年代有劉德華有梁朝偉，哪需要有電視先生？亞視給我的感覺比較簡單，一定是打工心態，只想賺錢，也不說研究演技。」

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姜皓文談及32年的演藝圈奮鬥歷程。

所以，那時候很多人說黑仔沒有演技，他也不諱言指到了後期才有覺悟：「後期開了一套劇叫《屋企有個肥大佬》，Ken哥（鄭則仕）跟我說，不要吊兒郎當、要上位，他找我去當他的弟弟，開始會入廠去看別人怎樣演。」

王晶帶入電影圈

黑仔坦言當年安於現狀，要不是亞視倒閉，他也不會離開。直至王晶找他拍電影，終於為他迎來事業的第二春：「晶哥找我拍戲，當一下黑社會、閒角，甚至做反派，他覺得做反派容易吸引觀眾。」

姜皓文在《翠絲》中的演出成了代表作。

從影多年，他終於在電影《證人》找到了演戲的樂趣：「林超賢導演會跟我在寫字樓、關上房門，告訴我做一個甚麼角色，我開始了解電影，便發現之前有很多錯的，睜眉弄眼那些都做錯，開始有雄心了。」

近年，姜皓文的演技得到獎項的肯定，《翠絲》更成為其中一部代表作，他指一切都要感謝古天樂：「老闆收到劇本後，問我有沒有把握去做《翠絲》，那時還沒有電影的名字。老闆有很多事情想我去做、幫我安排很多，然後老闆說算了，你去做女人吧！我說做甚麼女人？他說做變性人，便有了這個故事。」

太太不離不棄支持

黑仔憑《翠絲》提名金像獎最佳男主角，縱使最後失落獎項，但他還是滿懐感恩，全因為有位最強後盾——相知相交廿多年的太太。

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姜皓文感激太太對他的不離不棄。

第一次獲得最佳男配角時，他在後台多謝太太、感謝對方成為他多年的出氣袋：「夫妻不吵架真的不正常，怎樣吵都好，也不要傷害人家。尤其是我跟太太已經20年，有甚麼沒有吵過？生命裏找到一個與自己共同成長的心靈伴侶是很難得。我喜歡看電影，電影室要怎樣，她甚麼都是以我為先，然後就是貓貓狗狗，最後才想自己。」

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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