【疫境求生】吳啟明餐廳生意大跌否認結業傳聞　承諾不裁員構思逆市擴充

在神劇《大時代》飾「旺蟹」的吳啟明，現時已淡出幕前，經營餐廳生意。吳啟明於上環開設的餐廳，近期受新冠肺炎疫情影響，生意額大跌7成，加上政府推出「限聚令」，雪上加霜，更有傳餐廳會待今年8月租約期滿就結業，吳啟明對傳言一笑置之，其實正在想新方法疫市求生。

▲ 他自言對煮食充滿熱情，不會輕言放棄。(陳智良攝)

吳啟明不諱言的確有考慮過在租約期滿後結業，「雖然業主願意減租4成共度時艱，但我仍要維持現有開支逾十萬，月蝕6位數㗎！」

不過，吳啟明又坦言做人誠信重要過金錢，所以他不會減薪金，更加不想員工失業：「既然業主如此有誠意，亦好想我留下續租，我就要認真想想可以怎樣做。」

餸菜包構思

記者曾在去年訪問過吳啟明在反修例運動上生意有否受到影響， 本身一直關心社會的他，無怨言地守著餐廳，並想出以共享餐廳計劃來減少生意損失，豈料因種種原因，合作共享餐廳計劃未能成事而告吹。

直至肺炎疫情來到，便又要再想應變方法。吳啟明說：「其實我本來儲了一班熟客仔，他們喜歡坐下來吃，加上還有外賣8折，故在社會運動期間生意還可以，但現在大家是留家工作，哪有人出來吃lunch？生意更加慘淡。」

一向諗頭多多的他，不會坐以待斃，最近便和一些物流運輸商商討合作做外賣餸包。

吳啟明指：「人人都想到最簡單直接就是做外賣，但小店怎能有多人的團隊，和外賣平台掛勾都只限於中上環附近範圍。所以便想方法要將外賣地點拓展得遠點，因此我和一個經營蔬果運送的物流商，可以把我的食物送到香港各區。另外，會把菜式做成半製成品，例如雞翼或排骨包，送到家中，只要蒸一蒸，或炒一炒便成。」

▲ 因應限聚令的實行，餐廳暫不做晚市，除了電話預訂，8人起。(陳偉能攝)

可持續發展

他續道：「有些人會潑冷水指疫情總會停，停了之後又如何？我又不是這樣看法，其實經過這接近一年的社會動盪，好多人的消費模式都已改變。疫情停了，當然是會上街食飯，但當嘗試過這種簡單方便的網上購物模式，大部份人都會習慣起來，而我又可以保留現在的餐廳，亦可以再開店。」

▲ 每天的老火靚湯是餐廳強項，都會放入餸包內。(陳偉能攝)

說到再開店，吳啟明透露現在正籌備一間在西環的餐廳：「主要工程是重裝廚房和一些外圍裝修，內在格局則不會大改動，大概一個月左右應可完工。我主要是顧問形式參與，為餐廳設計菜式。」

被問到有否拿政府資助解燃眉之急，他即說當然有，「為甚麼不拿？這不是施捨，其實是我們自己的錢，納稅人應得的。」

▲ 增設外賣餸包，把材料做成半製成品，讓餐廳菜式可以給更多香人嘗試到。(陳智良攝)

至於問他還有甚麼幫疫市求生法，吳啟明笑笑說已足夠，外賣一直是8折，晚市暫沒開但就接受訂枱，「最少8人，分兩枱，可以訂餐廳原有的菜式，或商議tailor made菜式一樣得。」

最後問他覺得如此難苦經營餐廳會覺得意興闌珊嗎？吳啟明斬釘截鐵說不會！「我對煮食很有熱情，和對音樂一樣，最近你一定無聽過我作的新歌，派上電台的播放率都好得喎！」

語畢，記者的手機即時whatsapp傳來他的新歌facebook MV連結，果然是對生命滿有熱情的人。

慢煮兩餐

地址：中環九如坊12號地舖

電話：2686 8101

營業時間：11:30am-5pm

撰文：趙景隆

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