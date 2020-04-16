【新冠肺炎】調查指近9成人因疫情失業收入大減　社聯籲設失業保障制度

▲ 社聯行政總裁蔡海偉（中）指失業人士未能直接受惠港府支援措施，建議政府引入失業保險或失業援助金制度。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續多時，對基層影響尤深。有團體於上月進行問卷調查，了解疫情下弱勢社群的生活狀況，結果顯示近90%受訪者因為失業等因素導致收入減少，難以維持家庭開支，建議政府引入失業保障。

社聯上月10日至31日以問卷形式訪問5,918名不同服務的使用者，分為4個範疇，包括「就業」、「子女照顧或學習、「使用醫療或社會服務」以及「社交或精神健康狀況」的影響，受訪者只須選擇其中一項的生活範疇表達意見。

其中就業方面，共1,138名受訪者當中，86.6%受訪者因為失業、放無薪假、公司倒閉等因素導致收入減少，逾一半人表示其整體家庭收入跌幅達5成或以上，收入減少的情況亦維持5個至8星期。一半受訪者亦憂慮情況會持續至少半年，須節省各方開支，包括減少子女學習費用、動用積蓄、甚至借貸來維持生活。

醫療或社會服務問卷的1169名受訪者中，有約7成人是長期病患者，需要定期覆診，當中超過7成人因擔心受感染而沒有或減少到醫院或診所覆診。

社聯行政總裁蔡海偉認為，雖然政府早前公布多項措施扶助不同行業，但失業人士則未能直接受惠，建議政府積極考慮引入失業保險或失業援助金制度，並進一步放寬申領綜援資格，為期半年。他又建議以遠程醫療系統，提供診症、配藥和護理等服務，並加快開設地區康健中心，減輕醫療系統壓力。

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記者：蘇文軒