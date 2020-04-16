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【澳洲山火】26隻燒傷樹熊經半年治療回歸自然　首隻受傷樹熊康復出院出鬼門關

休閒 15:47 2020/04/16

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4月初，有26隻遭澳洲山火燒傷的樹熊已康復，並回歸自然。

澳洲山火自2019年9月開始，持續了近半年，因連場暴雨火頭才受控，澳洲的生物學家估計因山火而死亡的動物數量超過10億隻，當中不少樹熊死傷慘重。近日傳來好消息，有多隻獲救的樹熊已康復，並回歸自然。

據英國《都市報》（Metro）報道，去年9月開始的澳洲山火重創自然生態，不少動物葬身火海，受傷獲救的動物可說是不幸中的大幸，一隻名為Anwen的4歲樹熊女是其中之一，牠是麥格理港樹熊醫院（Koala Hospital Port Macquarie）首隻接收的山火樹熊，去年10月，牠在因尼斯湖自然保護區（Crestwood）的森林大火中獲救，被燒得非常嚴重，送到麥格理港樹熊醫院的深切治療部接受治療。

Anwen接受幾個月治療，雖然走出鬼門關，傷口癒合了，可是似是受火山、失去家園的創傷，牠大多時只是安靜地躺在籃子裡，慢慢才走出傷痛，今個月初牠跟另外25隻受傷樹熊，一起重返自然。

遭澳洲山火燒傷的年幼樹熊已康復。（圖片︰Koala Hospital Port Macquarie facebook）

康復樹熊重返大自然

動物醫院分享Facebook專頁「Greater Port Macquarie」的帖文，有多張已康復的樹熊重返大自然的相片，26隻樹熊在4月2日回到森林去，當中包括Anwen及7隻年幼樹熊。很多救護人員一起護送牠們，有樹熊像感激救護員的幫忙，跟救護員深情對望，場面感人。Anwen亦高興地回到自然棲息地。

【澳洲山火】雪梨降30年最大規模暴雨　歷經5個月終撲滅部份山火惟面臨水災危機

動物醫院工作人員與樹熊道別。（圖片︰Koala Hospital Port Macquarie facebook）

麥格理港樹熊醫院主席Sue Ashton表示現時已救治了49隻受山火影響的樹熊，表示Anwen是動物醫院在大火中首位接收的受傷樹熊，對其康復進程感到滿意。

這是一個溫馨開心的日子，能夠將很多樹熊放回原始棲息地，我們感到非常高興。

動物醫院工作人員小心翼翼護送樹熊重回棲息地。（圖片︰Koala Hospital Port Macquarie facebook）

更多有關救治動物的報道，即睇︰

【擁抱樹熊】獸醫爸爸赴澳洲拯救被燒傷動物　目擊樹熊媽媽緊抱孩子心碎痛哭

【澳洲山火】「鱷魚先生」子女延續亡父精神救9萬野生動物　治療受澳洲山火影響過百狐蝠

【澳洲山火】樹熊媽媽逃離大火獲救　誕下小樹熊母子平安

責任編輯︰熊詠思

樹熊 澳洲 山火 自然保育 大自然

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