【打天下】遭談善言無情力誤傷　歐錦棠大讚阿談是「魔女」極具天份

▲ 歐錦棠形容談善言是恐怖的「魔女」。（ViuTV提供）

ViuTV新劇《打天下》由歐錦棠、文頌嫻、談善言等主演，劇集以空手道為主題。「馬剛正」歐錦棠戲內外都是「莊惠」談善言的師傅，歐錦棠形容談善言是恐怖的「魔女」，並指若然再開拍武打片定必會找談善言演。

《打天下》講述一位退隱多年再復出的空手道高手馬剛正（歐錦棠飾），帶領準奧運空手道選手莊惠（談善言飾）、小混混關志浩（Anson Kong@MIRROR飾）以及新移民高中生凌小玥（葉麗娜飾）追逐空手道夢的熱血勵志故事。

▲ 歐錦棠大讚談善言有潛力。（ViuTV提供）

全實戰《打天下》

劇集中的動作場面全是「實戰」，由演員親身上陣對打。

首次接觸空手道的談善言被歐錦棠大讚有潛力之餘，更自爆遭對方無情力打傷。歐錦棠指拍攝完對打戲份後，第二日發現被談善言打傷氣門，導致呼吸時心口痛。他隨即致電指遭對方打傷，但談善言卻不相信。

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▲ 本來對空手道零認識的談善言已躍升為打女。（ViuTV提供）

▲ 談善言於《打天下》中不乏動作戲。（ViuTV提供）

她笑言：「雖然拍的時候，我未懂得就力，但都有就到少少的。」她又指自己已經日日都謝罪。在旁的歐錦棠表示：「有人很老實呢！」他反問：「條數點計先？」不過，他笑指傷氣門只是小傷，事後靠自己拔罐便康復了。

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歐錦棠欲找談善言再演打女

另外，歐錦棠形容談善言是恐怖的「魔女」，笑言若再加以訓練，實力可以打世界賽。他表示談善言已訓練到拍攝時可以進行1分鐘自由搏擊，不用事前設計招式和使用任何護具。歐錦棠如果再開拍另一部武打片，一定會再找談善言。

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