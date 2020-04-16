【沉迷打機】模擬打機成癮者20年後模樣　駝背大肚腩畸型外表如外星人

▲ 有加拿大團隊模擬打機成癮者20年後模樣，駝背、大肚腩，畸型的外表如「外星人」。

新冠肺炎疫情持續，市民都盡量留在家中，不少人會選擇打機消磨時間。不過長期沉迷打機，會對健康產生影響。近日有加拿大網站推測了「打機成癮者」20年後的模樣，畸型的身軀和外觀引起網民熱議。

根據英國《DailyMail》報道，加拿大數據公司「OnlineCasino.ca」針對早前有研究指，因疫情的自我隔離，令玩家玩在線上遊戲的時間增長19％，推測出「打機成癮」者20年後的模擬人型，並將其命名為「Michael」。

1.頭部

由於長時間熬夜和盯著螢幕，形成了嚴重的黑眼圈，而且雙眼冒血絲並出現乾眼症問題。另外，由於長期足不出戶，減少曬太陽的機會，會導致維他命D不足，造成脫髮和皮膚蒼白。而玩遊戲時長期佩戴耳機，亦導致Michael的顱骨凹陷。

2.手部

長期使用鍵盤、滑鼠或遊戲機手掣，Michael的手部肌肉因重複性動作變得僵硬，會引起疼痛，手指亦會變形，並長出水泡和繭，甚至出現發炎情況，伸直或屈曲時會感到劇烈痛楚。

3.身體

因為長期坐著打機，加上缺乏運動，坐姿不良造成的勞損，會令頸部漸漸變得彎曲，從而形成駝背。而腿部亦會因長時間沒有伸展，出現靜脈曲張、腫脹的情況。此外，由於長期缺乏運動，以及進食外賣食物，會引致肥胖，令Michael長出大肚腩。

在遊戲過程中可能會出現壓力，身體會分泌一種名為皮質醇的激素，會加劇全身炎症並引起濕疹發作。

該網站的團隊表示，若不想變成Michael，應改變生活方式，玩遊戲時定期做伸展運動和休息，並保持健康均衡的飲食和足夠水分。

科學家推測2100年未來人模樣 依賴電子產品進化成寒背大頭「怪人」

責任編輯：羅嘉欣

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx