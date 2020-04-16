【防疫抗疫基金】調查指8成體育教練零收入　促當局發持續性資助

▲ 有體育教練工會調查顯示，8成受訪教練目前零收入，認為難以靠一次性資助維持生計。（陳靜儀攝）

政府早前公布的第一輪防疫抗疫基金惠及多個行業，其中在體育總會註冊或在校任教的體育教練，每人可獲發一筆過7,500元補助。有體育教練工會調查顯示，8成受訪教練目前零收入，認為難以靠一次性資助維持生計，建議把款項轉為持續資助，而並非一次性。

香港體育教練工會以網上問卷訪問530名從業員，逾8成人為全職體育教練。調查顯示，8成受訪者指受疫情影響，目前沒有收入，7成人不滿政府防疫抗疫基金為自僱人士，只提供一筆過7,500元的津貼。

香港體育教練工會籌組委員、足球教練黃浩賢批評，一次性資助未能全面保障私人教練，當中有不少人被逼「轉行」送外賣、做速遞、賣生果等維持生計。

另一籌組委員、籃球教練劉嘉豪表示，因應疫情影響，政府關閉運動場所，加上復課無期，不少教練反映有些學校已表明復課後會取消整個學期的校隊訓練，令到體育教練的收入減少。

工會建議，政府局部開放體育場地，容許小班教學，鼓勵市民加強抵抗力之餘，亦幫助挽留體育人才，避免疫情期間有大量體育教練轉行，致人才流失。

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責任編輯：陳子謙