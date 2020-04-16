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【娛圈寒冬】影帝劉德華郭富城願減價救市　古天樂為藝人開源共度疫境

娛樂 15:25 2020/04/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

三大影帝出手救市。

新冠肺炎肆虐，香港市道受到重大衝擊，娛樂事業亦步入寒冬，除電影院早前宣布關閉，電影圈亦受重創，幾近癱瘓。不少業內人士憂飯碗難保，四大影帝古天樂、劉德華、郭富城、林家棟紛紛出手，助同業共度疫境。

古天樂為藝人增值

作為「影業大亨」，同時身任演藝人協會會長的古天樂，在疫市下任重道遠。古天樂早前已曾表示希望想方法幫藝人度過時艱。

古天樂早前跟演藝人協會成員開會。（取自facebook）

日前演藝人協會在社交平台發布短片，戴著口罩的古天樂正跟員工開會，據知古仔跟跟YouTube方面商討合作，協助部分藝人開設或豐富他們的Youtube Channel，冀為藝人增值，多增收入來源。

【男神送暖】古天樂疫情下發文派正能量　古仔：靈活變通迎接任何挑戰

劉德華變相減價

劉德華早前演出馬楚成新戲《七聖》，戲中演孫悟空的華仔，據知片酬超過2,500萬港元，劉德華同時身兼《七聖》監製，但他體諒現時市道不景，願意不收過百萬的監製費，將資金都放在製作，華仔一份人工身兼兩職，可說已變相減價，為電影出力。

劉德華為《七聖》不收取監製費。（取自facebook）

事實華仔一向對電影業出錢出力，早年曾投資不少電影如《香港製造》，有指02年拍《無間道》，也曾當時市道不佳，願意減價演出。

【齊心抗疫】劉德華歌迷會捐出3千口罩　贈社福機構助殘疾人士度困境

郭富城片酬有商量

郭富城同樣支持電影業，去年演出社會寫實片《麥路人》，落力為電影宣傳。早前城城接演鄭保瑞監製，《麥路人》導演黃慶新作《斷網》，因電影監製及劇組人員都齊齊減價，有指城城也由約2500萬港元片酬，以七折價收取。

郭富城去年演出社會寫實片《麥路人》。

雖然經理人小美指現時拍攝細節仍未落實到片酬部分，但明白到現時是業內寒冬，如果大家要共同面對，價錢是有商量空間的。

郭富城盼《麥路人》帶出正面信息　楊千嬅反思社會溝通隔膜

林家棟義演新戲

另一影帝林家棟同樣一向對電影業大力支持，近日家棟接演新導演陳健朗《手捲煙》，便零片酬演出，家棟指支持新導演之餘，希望更多人有工開，片酬待電影賺到後再說。

林家棟零片酬演出新片。（取自facebook）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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