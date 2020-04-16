【開心速遞】風少未回歸三姨疑有新對像　單身熊心如將遭受情騙？

▲ 《開心速遞》三姨熊心如的感情世界令人期待。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》由2017年開播，當中主線熊家三姊妹中，唯獨《愛‧回家之開心速遞》三姨熊心如（蘇韻姿飾）的感情一直未有穩定著落。隨著元祖角色風少（陳浚霆飾）將回歸《愛‧回家之開心速遞》，令人期待三姨的感情史能有所更新之時。可是，此時卻突然殺出個程咬金。

今日（4月16日），黃建東在個人社交媒體分享一張與蘇韻姿的合照，並配合：「最近可以客串 #開心速遞# 一集有一個好好玩嘅角色，多謝監製！跟住上次有嚟同我慶祝生日嘅甜姐兒咁啱生日，happy birthday to the sweet & beautiful Andrea! 」

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▲ 黃建東參演《開心速遞》。（取自黃建東IG）

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黃建東蘇韻姿組新CP？

照片中的黃建東與蘇韻姿非常親暱，令人期待「笑匠」黃建東與三姨蘇韻姿能擦出火花。

有《開心速遞》的忠實粉絲留言表示，黃建東之前已曾客串《開心速遞》：「我記得你之前係做大小姐前男朋友，想呃佢錢。」未知黃建東今次登場是否演同一角色，並會否將魔抓伸向三姨。

▲ 三姨熊心如是島大四美。（取自蘇韻姿IG）

三姨情歸何處

其實《開心速遞》開播以來，劇組一直為三姨撮合多條感情線，可惜多段戀情都是無疾而終。

最令人感到惋惜的莫過於三姨與TT（梁証嘉飾）的戀情，可是隨梁証嘉淡出劇組，令「3T」未能開花結果。

▲ 風少為《開心速遞》元祖角色。（取自蘇韻姿IG）

而陳浚霆所演的風少在《開心速遞》初期，以靈魂的方式寄住在熊家，原本設定和三姨有所發展。

可惜後來因工作上分歧而選擇離開TVB，不過陳浚霆與《開心速遞》劇組感情甚好，不時也會出席《開心速遞》的飯局，經輾轉下陳浚霆重返TVB，最終令風少能「死而復生」。

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