【疫境求生】中風兼癌病復發無懼疫巿低迷　私房菜大廚變招開拓點心懶人包求存

▲ 沈Sir覺得自己很好運，所以對於疫情也會選擇開開心心面對，他認為疫情始終有日會減退，大家生活會重回正軌。

疫情仍然嚴峻，各行業都被受打擊，不論老細還是員工都大嘆艱苦，但偏偏這間私房菜兼設有烹飪班的「沈Sir工作室」，雖然生意急跌，但話事人沈達程（人稱沈Sir）卻氣定神閒，沒半點的憂慮，他說：「自己患過大病，半隻腳踏入過鬼門關，甚麼事也不怕了。」

▲ 話事人沈達程表示，自己周身病痛，曾半隻腳踏進鬼門關，甚麼事也不怕了，面對疫巿更是沒半點憂慮。（黃建輝攝）

沈Sir曾患癌病並復發，又再經歷中風，今天面對疫境仍不亂陣腳，開拓以外賣點心懶人包做賣點，讓食客只需在家煮熱便食得，「雖然幫補不多，但夠交租我已很好滿足。」不自怨自艾，勇敢面對疫境，是沈Sir現今的人生之道。

於2018年5月開業的沈Sir工作室，一直很少做宣傳，開業1年已開始賺錢，怎知又碰上去年6月開始的社會運動，生意大受打擊，今個新年生意好轉，大量的家庭團年飯、公司春茗等，好不忙碌，以為前景一片光明，怎知這一關更難過。新冠肺炎在香港有第一宗確診後，私房菜所有訂枱取消、烹飪班也停辦。

▲ 這店既是烹飪教室，也是私房菜餐廳。（黃建輝攝）

生意被逼煞停，幸好店子在工廠大廈內，加上私房菜及烹飪班的工作主要由沈Sir一手包辦，故租金及人工成本較低，壓力未算很大。當時烹飪班學生以至私房菜的食客，不少都向沈Sir反映很掛住他的美食，還令他有所啟發。

「很多學生在這裡學烹飪，但回到家卻不會再煮，尤其是學做點心的，因有些食材是要自家製，如點心經常用到的豬油。有一次有個學生問我，可否替我炸一些豬油，然後賣給我，他又再問有沒有一些醬料或食材供應，於是我開始提供，如酸菜、辣椒醬、咕嚕汁、避風塘香料等等。」

後來學生們更提議沈Sir可否直接製作冷凍點心，他們買回家加熱食，「我覺得這建議不錯，便著手去做，反應也非常好，我更為這些點心改了個名叫懶人包，因不用煮只需加熱就得，十分方便。」

▲ Macro把點心做好後，便放在懶人包內，再送到食客手上。（黃建輝攝）

所有點心的款式，都是沈Sir在烹飪班教過的，如蝦餃、燒賣、叉燒包、鳯爪、排骨、蒸牛肉等。

懶人包收入只夠交租

這些懶人包，食客可以到餐廳自取，又或可以用冷凍快遞送上門，沈Sir也會不定期親自送貨。懶人包推出大約2個月，收入如何呢？沈Sir說，「幸好得一群學生及食客的支持，這個懶人包反應不錯，至少令我有錢交租。」

疫情下人人都很少出街，沈Sir為了讓學生甚至私房菜食客可以「在家學習」，於是便作網上直播教學，由材料到煮法都很詳細講解及示範，網民就像看一場烹飪show。

▲ 點心有多款選擇，包括排骨及鳯爪。（黃建輝攝）

除了可看到沈Sir的精湛廚藝外，他還不時會搞氣氛，十分生鬼。網民亦很踴躍，紛紛在網上留言，沈Sir也會逐一解答網民疑問，十分細心。

他說：「我在教學過程中教曉一些學生，他們在家煮給屋企人食，而且家人又大讚好食，我就覺得很開心。」

大病過後重回廚房工作

最緊要開心，其實是沈Sir的人生態度，正如他面對今次的疫情，「我周身病痛，曾患癌又中過風，跟死神擦身而過，如今我還能活在世上，我覺得很好運，所以對於疫情我會選擇開開心心面對，疫情始終有日會減退，大家生活會重回正軌。」

沈Sir的正能量，是他從前的經歷試煉出來的——他於90年代在內地搞餐飲生意，發展理想，可惜在2008年患上鼻咽癌，經一連串的治療及康復，這時內地生意卻出現問題，面對官司糾紛，壓力很大，更在2012年中風，沈Sir無奈結束內地生意，靜心在家養病多個月，身體慢慢好轉後，以為可以重新開始，但這時候又發現癌病復發。

▲ 這本懷舊食譜是一位老師傅送給Macro，也是他現在的天書，珍而重之。（黃建輝攝）

「2013年患癌5年後覆診，醫生告知我復發，但因我已再不能承受電療，要在面上開刀，做一個揭面手術去除腫瘤，這是一個非常大的手術。」

好不容易才捱過這一刀，沈Sir靜心思考往後的生活，希望做一些自己喜歡的工作，就是重回廚房，揸起鑊鏟再做廚師。「其實我於80年代時，我在英國開餐館兼任廚師，還賺到人生的第一桶金，後來因內地有商機便回去發展。」

但始終大病過後，沈Sir家人希望他可以輕輕鬆鬆，曾勸他做保安員，但卻無阻沈Sir堅定的意志﹐最終做回廚師。

▲ 林子祥是私房菜的食客之一，Macro更大讚他沒有架子。(被訪者提供)

他於兩年前開設沈Sir工作室，早上辦烹飪班，晚間便做私房菜，還主攻手工精細的懷舊菜式。

雖然現在私房菜已暫停，沈Sir有不少熟客都翘首以待，望在疫情過後可再回味他的懷舊菜，其中一位便是林子祥，早前更購下沈Sir自家製的鹹酸菜，故此在家也可品味到他的美食。

▲ 林子祥最喜歡Macro自家製的鹹酸菜（$50/樽），更買走回家慢慢食。（黃建輝攝）

記者：招美寶