【新冠肺炎】無懼疫情衝擊　科技大廠逆勢獵才

▲ 電商巨頭亞馬遜周一表示，他們雖然先前已填補了10萬個職缺，但仍需再招募7.5萬名員工。（法新社資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，全球經濟受到嚴重衝擊，失業率持續上升。不過在是次疫情中，科技技術卻成為重要抗疫工具，並因市民被迫減少出門，而帶動了宅經濟與電商發展。令一眾科技大企卻反其道而行，相繼在逆市中尋找科技人才，特別是軟件工程師及數據科學家等。

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華爾街日報報道指，以現狀而言，到大型科技公司上班相信是較好的保障。技術招聘公司Heller Search Associates執行董事Martha Heller接受訪問時亦指，目前大型科技公司的工作相較穩定，蘋果、亞馬遜、Facebook等科技巨頭都未有受到疫情打擊，反而仍在爭奪科技人才。

報道提到，電商巨頭亞馬遜周一（13日）表示，他們雖然先前已填補了10萬個職缺，但仍需再招募7.5萬名員工，招聘增額和臨時加薪的部份將可能耗資超過5億美元（約38.7億港元），另外亦會落實更嚴格的清潔和衛生措施，包括為員工進行探熱及重新規劃員工休息室。

Facebook人才招聘副總裁Miranda Kalinowski則表示，現時該企正專注並試圖打擊新冠肺炎疫情及其他假資訊，以及與選舉相關的社會議題，反而必須招募更多的設計師、研究員和工程人才。

▲ 現時Facebook正專注並試圖打擊新冠肺炎疫情及其他假資訊，以及與選舉相關的社會議題。（法新社資料圖片）

而抖音母公司字節跳動亦宣布，將展開今年全年目標要新聘4萬人的求才計劃。字節跳動創辦人張一鳴上月在一份內部通告中表示，目標今年底全球員工能達到10萬人。而外媒報道亦稱，字節跳動在美國加州Mountain View，就打算招聘100多人，職位包括：軟件實習生、擴增實境（AR）總工程師以及蘋果作業系統開發工程師等。

不過，科技巨頭之一的Google則表示，其母公司Alphabet計劃今年年底之前的這段期間，放緩招聘速度。Alphabet行政總裁Sundar Pichai昨（15日）向員工發放電子郵件，並透露公司將會重新調整在數據中心、機器等業務領域，將會削減成本，當中包括招聘新員工。Google發言人亦證實，該企將會暫緩招聘，但已被聘用但尚未開始工作的員工，依然能夠進行入職培訓。

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責任編輯：曾曉汶