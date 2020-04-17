【修成正果】跟鄭俊弘歷盡風雨堅信可共度餘生　準新娘何雁詩：有他已經足夠

▲ 歷盡風雨決定攜手共渡餘生，何雁詩最愛鄭俊弘夠簡單。

今年初元旦日，何雁詩（Stephanice,Step）在instagram宣佈喜訊，透露拍拖兩年半的男友鄭俊弘（Fred）向她求婚成功，預計婚期將於今年9月。訪問之期，正是接近二人拍拖第三年紀念日，不著重慶祝的Step，笑指自己差點忘記了這個重要的日子。

回想拍拖三年，她笑言只有第一年的紀念日有特地慶祝，那次之後，二人省略了一切的節慶。為了避開人群，他們還選擇在所住村屋天台簡單紀念。

負責佈置場地的Step當日因有工作在身，著負責煎牛扒的Fred順路買一紮花回家裝飾桌子：「我們的拍拖紀念日接近清明節，他最後買了一束拜山掃墓的花回來。場面蠻搞笑的，我們的關係從此不在乎節日，情人節亦沒有特別慶祝。我真心地覺每一天有他在身旁已經好開心。」

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▲ 鄭俊弘早已融入何雁詩家中。（instagram圖片）

喜歡簡單的他們，求婚過程也非常樸實。去年11月，Step和Fred飛到泰國蘇梅島渡假，旅程亦變成了他們的求婚之旅：「求婚之所以驚喜，因為他經常被我看穿，以他性格平時絕對騙不了我，但當時Fred暪著我，把我父母及兩個很要好的朋友帶到求婚現場，確實非常驚喜！」

講到求婚必備的感動對白，Step笑謂：「無，他好簡單兼口窒窒地說『我愛你，嫁畀我啦』，就像我們的關係一樣，簡單直接。」

▲ 去年11月的蘇梅旅行正是二人的求婚之旅。（instagram圖片）

最重要的小事

「簡單」經常被Step用來形容二人關係，亦成為她認定Fred能夠與她攜手共渡下半生的原因。「我們都想要很簡單的生活，每天覺得好有安全感、不吵架、開心快樂，就已經很足夠了，現在的關係已經是這樣，還要多想甚麼呢？於是就開始有共識、有結婚的念頭。」

非常平凡的生活小事，也成為了非凡的窩心故事。講到相戀以來的甜蜜的事，Step沒有一刻考慮：「他吃薯片時會留起最完整、最大的一塊給我，是我覺得最窩心的事。」當然亦有讓她感到可靠的時候：「之前腸胃差，他會陪我買通便藥。生活上簡單的事他會把我放在最優先，會讓我覺得可以依賴他。」

Step覺得自己做過最窩心的事，是為對方親手炮製越南牛河：「他好喜歡吃Pho，我曾早上七時多去街市買材料，以牛骨、牛腩餚足數小時。煮完之後他說了好久，相信對他來說是最窩心的事。」

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▲ 生活上能夠互相配合，對感情亦有推進作用。（instagram圖片）

攜手走過低谷

二人公開戀情之初，受到各界狠評，令事業上揚的他們瞬間掉到谷底，Step坦言拍拖初期面對如此大打擊，二人都有情緒反覆的時候：「頭幾個月最難過，捱過去後發覺許多事我們都能一一面對。我們的生活、價值觀都好相近，二人都喜歡宅在家，磨合期只得起初數月，之後都沒有吵過架。」

在低潮時期他們結伴到美國修讀一個月的爵士音樂課程：「能夠回復學生身份好開心，而且在外國的壓力沒那麼大。」

憶述當年負面新聞纏身時，Step的自由亦被限制。當時好友賴慰玲剛生完小孩，但未向外公布，Step想要上門探望好友，但一出家門上車已被記者跟著，最後只能折返回家，這些小細節都令她印象深刻：「明白身為公眾人物要對所有事情負上責任，幸好當時我們有對方在互相支持、沒有放棄大家。」

▲ 今年元旦二人公佈結婚喜訊。（instagram圖片）

公開婚訊後，Step與Fred受不到少人的祝福，但同時還是有人不看好：「之前經歷好多負面新聞，我們學習到如何看開，身為幕前藝人，總會有人喜歡或不喜歡，會盡最大能力對自己和行為負責任，其他事我們是不能控制，惟有學懂如何對支持者感恩、繼續做好自己。」

▲ 經歷低潮令Step學會看開一點。（黃建輝攝）

喜歡大自然的Step，希望在酒莊舉行婚禮，選址美加是為了方便Fred的家人，不過預定9月的婚期，未知會否受疫情影響需要延期。

拍拖至今已經同居多時，問到覺得踏入婚姻後的分別，Step即謂：「覺得婚後應該都一樣，最好不要有變。有變就驚喇！因為覺得現在已經很好，結婚都只是一紙婚書去向大家作出承諾。」

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▲ Step希望在酒庄結婚，除了因為靠近大自然，也因為她愛喝紅酒。（instagram圖片）

歷肺炎之亂

早前Step因發燒及喉嚨痛，為求安心而接受新冠肺炎檢測，在兩天的等待結果期間她需要進行居家隔離，最後幸好呈陰性反應，受訪當日她亦非常注重社交距離並要求自己戴上口罩。Step坦言過程中最擔心是影響到身邊的人：「我去過電台、電視台，接觸過好多人，最怕他們把病菌帶回家裡感染到老人家和小孩。」

▲ Step直言起初認識Fred時覺得他很安靜沉悶。（instagram圖片）

隔離期間她與未婚夫在家中廳房相隔，Fred按要求把食物放在房間門口讓Step果腹：「他幫了我好多，雖然只是兩日無見，但我已經很掛念他，我好癡身的！」與另一半再共患難，更見真情。

場地：南瀛水產

記者：陳心怡

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