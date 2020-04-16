【防疫抗疫基金】港府60億創3萬個具時限性職位　包括200個應屆畢業生實習等職位

▲ （經濟日報資料圖片）

立法會財委會明日將審議第二輪防疫抗疫基金1375億元撥款，據政府提交文件指，未來2年於公營和私營機構創造3萬個有時限性職位，涉款60億元；同時亦會為應屆畢業生提供200個畢業實習計劃或行政助理等職位，大約550個職為是專責推廣藝術文化或綠色生活。

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據政府提交予財委會文件顯示，港府擬未來2年於公營和私營機構開設3萬個有時限性的職位，包括4600個建築工程項目及維修保養工程的技術和支援人員職位，及3300個負責支援抗疫工作職位，以加強清潔政府大樓和學校，並製作可重用口罩；另有1640個為法律、會計、金融服務等富經驗專業人士而設的職位。

計劃亦會為應屆畢業生提供200個畢業實習計劃或行政助理等職位，工種涵蓋樓宇測量、城市規劃、行政助理等，約有550個職為是專責推廣藝術文化或綠色生活。

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當局表示，3萬個職位涵蓋不同技能及學歷人士，每個職位最多持續12個月，亦會按個別特殊情況考慮延長。當局會聯繫曾與政府合作實習計劃的非政府公營機構及私營企業，探討是否有興趣推展類似計劃。

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責任編輯：陳正怡