【病毒傳播】新冠病毒可經鞋底傳播　研究指醫護人員鞋底成病毒載體籲消毒

▲ 研究指醫護人員鞋底成病毒載體籲消毒。

新冠肺炎疫情未受控，有研究發現醫護人員的鞋底可成新冠病毒的載體。研究人員於武漢火神山醫院的各處搜集不同物件樣本，測驗物件的病毒含量，試圖找出被忽略的高污染源，結果發現醫護人員的鞋底有一半都被驗出有新冠病毒，而醫院各處的地板都有病毒。研究人員認為，有機會是透過醫護人員的鞋底傳播開。

研究由軍事醫學科學院領導，搜集了火神山醫院ICU和普通新冠病毒病房的地面、空氣、物件樣本，檢測結果如下：

樣本 強陽性/弱陽性/陰性 呈陽性比率 隔離病房地板 6/1/3 70% 隔離病房電腦滑鼠 4/2/2 75% 隔離病房病床扶手 2/4/8 42.9% 隔離病房垃圾筒 0/3/2 60% 藥劑部地板 3/0/0 100% 醫護人員手套 0/1/3 25% 醫護人員鞋底 3/0/3 50% 半污染區更衣室地板 0/3/5 37.5%

【美國疫情】病毒可懸浮在空氣中 哈佛專家：研究指呼吸及說話可傳播新冠病毒

結果顯示，各處的地板有較高水平的病毒。其中藥劑部只限醫護人員進入，屬沒有病人的地方，但其地板的3個樣本，均對新冠病毒呈陽性反應。

研究人員表示，地板樣本呈陽性比率較高，相信是由於地心吸力及空氣流動導致病毒降落到地板上。同時，醫護人員在病房四處周動時，也會帶著病毒，所以導致藥劑部地板100%呈陽性。

另外，研究亦發現醫護人員的鞋底有50%均對病毒呈陽性，對此研究人員表示，「由於有一半ICU醫護人員的鞋底都驗出對病毒呈陽性，相信醫護人員的鞋底會是病毒載體。」故此，建議醫護人員需定期清洗及消毒鞋。

我們強烈建議大家離開新冠病人的病房前，先消毒鞋底。

【自私大媽】大媽無戴口罩以腳代手㩒紅綠燈按鈕 美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

研究結論指，首先新冠病毒能廣泛分佈於ICU及普通病房的空氣及物件表面，意味著醫護人員及其他近距離接觸者有很高的感染風險。第2，ICU的環境污染更嚴重，在ICU的工作的醫護人員應採取更嚴格的保護措施。第3，普通病房中的病毒氣溶膠分佈特徵表明，新冠病毒可能為4米。

【跑步距離】跑步打噴嚏或咳嗽飛沫散播更強 歐洲研究最安全跑步距離

責任編輯：楊宛茜