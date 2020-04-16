【真假口罩】市面充斥高仿劣質口罩　理大專家：有口罩總好過無口罩

自新冠肺炎疫情爆發以來，市民日夜為搶購口罩擔憂，成功購買後又怕口罩質素欠佳，不少市民會自行剪開口罩檢查內層，或者噴水檢測防水能力。目前已檢驗近90款成人口罩、理大護理學院助理教授林清表示，市面上不少假口罩質素甚好，單憑觸感的話找不出問題，直言高仿口罩「難驗過銀紙」！

難從外表及觸感分辦口罩質素

理工大學早前為TOPick實測6款來自不同產地的兒童口罩，發現韓國及美國製的兩款兒童口罩過濾率最高，而印尼及越南製的口罩過濾表現則不合格。

詳細檢測結果即睇：【新冠肺炎】實測6個不同產地兒童口罩 其中一款過濾率僅得12%

負責進行測試林教授近日測試多款成人口罩，發現市面上的高仿口罩甚多，從外貌、厚薄及防水能力等方面，都未能分辦出口罩的質素。有人認為口罩越厚越好，他就指在檢驗大人口罩的經驗中，發現厚薄未能夠顯示出過濾能力的優勝劣敗，證明厚薄不是分辦口罩過濾能力的先決條件或方法。

你覺得厚（口罩）會好一點，其實會被誤導，以為這個口罩值得付更多錢去買。

在防水表現方面，他指現時高質素的假口罩都使用不織布，能做到基本防水功能，只有個別例子用紙巾作內層，一噴水就會濕透。坊間亦有專家教可以靠觸摸熔噴布，去分辨口罩的靜電吸附能力。

口罩靠中間一層過濾及攔截微細粒子，需要靜電吸附引渡，將粒子黏在口罩過濾層。如果靜電吸附不夠好，就會穿透。

林教授發現，剪開口罩後熔噴布觸感較為黏手的口罩，靜電吸附做得較好。不過他就表示，即使已摸了多款口罩，亦未能一上手就估計到口罩的質素，始終要透過機器測試過濾率，亦認為政府需要協助市民去檢查口罩質素：

消委會可以檢查入貨、出入口是否與認證吻合，海關亦可幫助釐清問題。

理大專家：有總好過無

如果市民購入未達標的口罩，又是否可以繼續配戴？林教授認為即使是未達標的口罩，戴上亦不會構成危險：

有口罩總好過無口罩，無論阻礙自己的飛沫彈出去又好，別人飛沫彈過來，起碼阻隔到一部份。

他又指，雖然未有研究指出配戴2個口罩能否增加過濾率，但市民仍可以配戴兩個口罩，內裡戴一個質素差一點的防水口罩或是布口罩，外面就戴符合ASTM Level 1標準的口罩，阻隔細粒氣熔膠。

社區使用BFE標準口罩亦足夠

口罩標準方面，林教授表示市民如買到ASTM Level 1口罩最佳，但由於醫院一般病房都要求ASTM Level 1程度的口罩，擔心會與醫護人員形成競爭，搶購同樣貨源。他建議市民可以退一步，採用有BFE認證的口罩，或是以布口罩加上過濾紙，在社區使用已經足夠：

因為飛沫都幾「大粒」，大多是1微米、5微米或者去到10微米。以這個形態的飛沫，或是新冠肺炎病毒都是整粒的飛沫，口罩都能阻隔。

他又解釋，如病房有人患上新冠肺炎，空間會彌漫住很輕的肺炎粒子，如果醫護人員長期呼吸著這樣的空氣，患病的風險就會增加，因此要先保護醫護人員：

一但失去了這條防守線，社區爆發的機會就好高。

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責任編輯：徐穎彤