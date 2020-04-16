【新冠肺炎】3成半輔導治療機構生意大跌料短期內倒閉　促政府發放一筆過資助

▲ 輔導治療及培訓專業同盟召集人兼婚姻及家庭治療師溫成顯（左二）表示，於疫情下私營輔導治療及培訓服務機構的服務長時間受到影響。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，各行各業大受打擊。政府早前先後推出兩輪防疫抗疫基金，民主黨立法會議員黃碧雲近日接獲提供青少年行為及情緒輔導、特殊教育需要及評估、遊戲和音樂、舞蹈治療等服務的私營輔導治療及培訓業求助，指疫情下大量輔導治療及培訓服務被迫取消，大大影響業界的收入，惟於兩輪防疫抗疫基金援助範圍內均「榜上無名」。

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輔導治療及培訓專業同盟召集人兼婚姻及家庭治療師溫成顯表示，於疫情下私營輔導治療及培訓服務機構的服務長時間受到影響，包括求助者銳減、外展到校服務及其他機構服務完全停頓，估計有2000名在港私人執業人士受打擊。

他指，聯盟4月15日就業界於2月及3月服務影響調查，並與去年同期比較，獲25個機構回覆。調查發現，逾3成機構生意額下跌5至8成，逾5成機構的生意額下跌逾8成；近3成半機構認為業務將於1至2個月內倒閉，近2成機構則認為業務將於3至5個月內倒閉。

另外有近6成個別輔導、治療或培訓師月入減少5至8成；月入減少逾8成的則有2成半。

擁有5間發展中心的資深情緒治療師鄭凱誠指，該行業需要空間為小朋友提供訓練，但5間中心只有2間的業主願意減租，再加上接受訓練的個案於近日下跌8成，每月的營運支出需要約3萬港元，現時只靠積蓄維持生計。他又指，曾向銀行申請中小企業信貸計劃，但卻遭銀行拒絕，對方亦未有解釋拒絕原因，認為政府應要提供明確指示。

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立法會議員黃碧雲表示，疫情下令人精神壓力很大，很靠這班專業人士幫助市民疏導情緒，惟現時「幫人的人都陷入困難」。她又引述業界指出，不少輔導治療和培訓從業員均沒有參與強積金供款，但他們卻不被納入政府一筆過現金資助計劃內。

黃碧雲認為輔導治療及培訓服務涵蓋面甚廣，補足公營服務的人手不足及輪候時間等，促政府補漏拾遺向他們發放營運資助和薪金補貼。

温成顯稱，業界希望政府能夠向營運機構提供一次過津貼，按處所面積大小發放3萬至10萬元；並向無參與強積金計劃的業界人士發放每月7500元，用稅單作申請準則，為期6個月。

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記者：洪芷晴