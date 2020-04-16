涉警總外投擲汽油彈　思覺失調漢認縱火等9罪候判

▲ （經濟日報資料圖片）

25歲無業男於去年6月初，涉在灣仔警察總部外擲汽油彈，馬路上即時起火，一輛警車被薰黑，同日又向跑馬地警署外牆投擲汽油彈，並駕駛車牌被遮蓋的私家車逃離現場，事後被捕。涉案無業男今（16日）於區域法院承認縱火、無牌駕駛、沒有展示車輛的登記號碼等共9罪。辯方求情指被告是患有精神病及思覺失調症的病人，接受治療多年，法官押後判刑至5月19日，被告還押候判。

被告莊鑫淼（25歲），報稱無業，今承認2項縱火罪、2項駕駛未領有牌照車輛、2項沒有展示車輛的登記號碼、1項拒絕執行職務的警員、1項管有危險藥物，以及1項罪管有第一部藥物罪。

控罪指，被告於2019年6月7日在灣仔軍器廠街及駱克道交界，用火損壞一輛警車；同日在灣仔成和道跑馬地警署外用火損壞警署外牆，以及於北角警署內拒絕2名執行職務的警員及1名警長。控罪又指被告於同日沒有持有有效的車牌駕駛私家車，以及沒有展示該登記車輛號碼。被告另被控於同年6月8日，在其私家車內管有氯胺酮（俗稱K仔）的粉末，以及非按照規例藏有第一部毒藥，即1片唑吡坦。

控方指被告過往有5項刑事紀錄，涉及暴力等，並無與本案相關罪行。辯方求情指，被告被捕時無業，案發前在潔車公司工作。精神科報告顯示被告患有精神病及思覺失調，已接受治療數年。辯方指被告犯案手法「外行」及沒有預謀，縱火地點並無嚴重損毀。辯方強調，被告是一名病人，希望法庭考慮其背景，讓他服刑時可以接受精神科治療。法官指需時考慮刑罰，押後至5月19日判刑，被告還押候判。

案情指，戴著黑色口罩、身穿黑衫黑褲、頭戴黑帽的被告，於案發日手持正燃燒的汽油彈走向警總，被警車上的4名警員發現，被告隨即走回車牌號碼被膠紙遮擋的黑色私家車上，警員準備下車截停被告，被告突然向警車方向投擲汽油彈，警車左邊車身附近起火，並迅速駛過避開起火地點，現場有其他車輛的行車記錄儀錄下過程。

同日下午，被告駕車到跑馬地警署外，在車上燃點汽油彈後跑向警署投擲汽油彈後離開，警署的鐵欄被熏黑，維修費用2,500元。兩名休班警員及後於鰂魚涌一大廈外發現被告行蹤，其後發現被告藏身於1名89歲婦人家中，被告被捕後，警員以紙袋包好其被熏黑的手以作化驗。被告於北角警署未有按警員指示將手放在桌上的白紙上，期間將頭撞向地下，警員阻止期間，被告掙扎致3名警員受傷送院，警誡下被告保持緘默，警員於翌日在被告的私家車內發現涉案毒品及藥物。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：林欣樂