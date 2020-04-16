東鐵綫將引入9卡列車取代12卡車　港鐵：屯馬綫一期起分流作用才換車

▲ 東鐵綫將引入9卡列車取代12卡車，港鐵回覆時指，會待屯馬綫一期起分流作用後陸續更換。（資料圖片）

港鐵今日（16日）下午5時將會見記者，談及沙中綫最新進度和東鐵綫最新安排，料會交代沙中綫紅磡至會展段過海工程，以及東鐵綫9卡車的替換時間表。

據了解，港鐵將會換入新抵港的9卡韓製列車，取代現有部分東鐵綫12卡列車。港鐵早前回覆TOPick指，港鐵將會於屯馬綫一期通車產生分流作用後，陸續更換東鐵綫新九卡列車。

▲ 最新一批九卡列車上月底到港。 (圖片來源：Facebook商用車大本營會員專頁))

港鐵指，在沙中綫項目下，現有東鐵綫會延伸過海至香港島。全新的九卡列車將會陸續取代現時的十二卡列車，因應有乘客對新列車載客量的關注，港鐵公司會在屯馬綫一期通車產生分流作用後，才開始陸續更換東鐵綫新九卡列車。



回覆中又指，現有東鐵綫的信號系統亦正進行提升及測試。列車及全綫軌道旁的新信號設備測試已進入最後階段，確保日後新信號系統及列車運作暢順。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳梓蔚