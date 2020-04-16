【身殘志不殘】天生無臂女甘願為抗疫出力　憑一雙腳縫製防護衣支援前線醫護

▲ 天生沒有雙臂的Norfarrah，能用雙腳熟練地為醫護縫製防護衣。

天生我才必有用，即使在抗疫期間，殘障人士都可出一分力！在馬來西亞一名天生沒有雙臂的女子，一直以腳代手生活，最近她更發揮縫紉技術，主動投身為醫護縫製PPE防護衣，得到網民擊節稱賞。

據馬來西亞傳媒表示，32歲女子Norfarrah來自霹靂州峇眼拿督縣（Bagan Datuk），一出生就沒有雙臂，但她沒有自暴自棄，努力學習用雙腳處理日常生活，懂得駕車、使用電腦及繪畫等。

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每日用腳駕車40分鐘

任職社區中心行政助理的Norfarrah，7年前鼓起勇氣考獲駕駛執照，她現時每日能獨自用腳駕車40分鐘上班。Norfarrah能獨立生活及具工作能力，令她對自己充滿信心，還報讀了大學的公共管理學位，預計2年後大學畢業，希望在職場上更上層樓。

▲ Norfarrah（右）用雙腳裁剪布料。（Norfarrah's fb圖片）

在新冠肺炎疫情期間，Norfarrah亦希望為醫護出一分力，聯同一班義工參與了社區中心項目，為醫院和診所的醫護人員縫製PPE個人防護設備。

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馬來西亞逾5千人確診

馬來西亞的疫情在亞洲地區相對嚴重，至今（16日）確診病例已突破5千宗，83人死亡。Norfarrah在個人Facebook出帖文感謝醫護人員，並表示自己能為醫護出一分力，感到非常開心。

前線人員需要個人防護設備，他們都正在為抗疫努力不懈。

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用腳純熟操控衣車剪刀

Norfarrah更拍片向外界展示了其純熟的縫紉技巧，由用剪刀、操控衣車車縫，都沒有難度，獲網民大讚厲害，即使身體殘障，仍竭盡所能幫助醫護人員。

能夠穿上你縫製的防護設備，那位醫護人員真的很幸運。

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責任編輯︰林綺玲