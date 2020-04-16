質疑監警會調查反修例活動越權　社工申司法覆核敗訴

▲ 社工呂智恆。（經濟日報資料圖片）

監警會就去年6月9日至7月2日發生的反修例遊行及示威活動，進行審視及撰寫報告，社工呂智恆早前就此向高等法院提出司法覆核，質疑監警會沒有調查權。法官今(16日)頒下判詞，裁定社工敗訴。

申請人一方指條例並不涵蓋監警會職能具有調查權，質疑做法越權。監警會一方則指審視方式只屬收集資料，就所涉事件找出時序等，之後就事實作出裁斷。法官聽取陳詞後，押後判決。

申請人呂智恆，答辯人為獨立監察警方處理投訴委員會(下稱監警會)。司法覆核聆訊於上周二（7日）在高等法院透過視像會議形式進行聆訊後，法官押後頒布判決。

申請一方早前陳詞時指，根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》，監警會的職能是監察和覆檢警務處處長須匯報投訴的處理或調查，就警隊採納的常規或程序中，找出已經或可能引致投訴的缺失或不足之處。就事實調查的職能應由警隊或警察投訴課負責，監警會的職能並不包括調查工作，任何涉及調查事宜，應交由具調查職能的警方負責，否則由監警會及警察投訴課就同一事件作出調查的話，或會出現混淆或互相矛盾的結果。

監警會一方則指，監警會只是就有關匯報投訴，從不同渠道收集資料後，就事實找出時序或背景等，再就事實作出評估找出有否任何缺失或不足之處，然後作出總結，並就事實作出裁斷，而非涉及任何調查。

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記者：林育慧